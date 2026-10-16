Xả súng tại trường tiểu học Mỹ, 4 người thiệt mạng

Trường tiểu học Silver Rail tại thành phố Bend, bang Oregon. Ảnh: Silver Rail Elementary School - Bend-La Pine Schools

Cảnh sát thành phố Bend cho biết nhận được cuộc gọi đầu tiên vào khoảng 13h ngày 15-10 (giờ địa phương), thông báo một người đàn ông lạ mặt nổ súng vào một chiếc ô tô tại khuôn viên trường học.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phát hiện nghi phạm đã tử vong do trúng đạn. Theo thông tin ban đầu, nghi phạm có thể đã bị một người dân có mặt tại hiện trường bắn hạ.

Người phát ngôn cảnh sát Bend, bà Sheila Miller, cho biết cơ quan điều tra chưa xác định được danh tính người đã nổ súng bắn nghi phạm. Khu vực trường tiểu học đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Nhà chức trách đang làm rõ diễn biến vụ việc, động cơ của nghi phạm cũng như hoàn cảnh khiến vụ nổ súng xảy ra. Hiện chưa có thêm thông tin chính thức về danh tính các nạn nhân hoặc mối liên hệ giữa nghi phạm với trường học.

Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực súng đạn tại Mỹ, đặc biệt tại những địa điểm có trẻ em. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng chưa công bố kết luận về nguyên nhân vụ tấn công.