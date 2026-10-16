Xả súng tại trường tiểu học Mỹ, 4 người thiệt mạng

Các nạn nhân tử vong gồm ba học sinh 5, 8 và 11 tuổi cùng một giáo viên. Một học sinh 7 tuổi và giáo viên 51 tuổi bị thương nặng, được đưa đến Trung tâm Y tế St. Charles Bend cấp cứu.

Silver Rail là trường tiểu học giảng dạy từ mẫu giáo đến lớp 5, có khoảng 450 học sinh, nằm cách thành phố Portland khoảng 160-240 km về phía đông nam.

Hiện trường vụ việc. Video: X/afriktimesint

Cảnh sát Bend nhận được cuộc gọi khẩn cấp đầu tiên vào khoảng 12h59 theo giờ địa phương, thông báo một người lạ dùng súng bắn vào ôtô bên ngoài trường. Sau đó, nhiều cuộc gọi báo nghi phạm đã vào bên trong tòa nhà và nổ súng.

Lực lượng cảnh sát đến hiện trường lúc 13h02. Chỉ vài giây sau, họ nhận được thông tin nghi phạm đã gục xuống. Theo nhà chức trách, một người dân phát hiện thiếu niên mang súng xông vào trường đã đuổi theo và nổ súng hạ gục nghi phạm trước khi cảnh sát tiếp cận.

Cảnh sát đã phong tỏa khu vực, kiểm tra từng phòng học và sơ tán học sinh, giáo viên. Các trường xung quanh khu vực đã đóng cửa trong ngày 16/10, đồng thời hủy các hoạt động thể thao và ngoại khóa. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ (ATF) đã cử lực lượng phối hợp điều tra.

Thống đốc Oregon Tina Kotek tuyên bố: “Không cộng đồng nào phải trải qua một ngày như hôm nay”. Bà kêu gọi người dân đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau khi cộng đồng tìm hiểu thêm về vụ việc.

Cựu thị trưởng Bend Jeff Eager gọi vụ xả súng là điều “không thể tưởng tượng nổi”. Ông nói: “Người ta chuyển đến Bend vì nơi đây an toàn, có những ngôi trường mà bạn có thể đi bộ đưa con đi học. Thật không thể tưởng tượng nổi thảm kịch này lại xảy ra ở đây”.

Thượng nghị sĩ bang Oregon Ron Wyden gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình, đồng thời nói: “Một lần nữa, chúng ta phải hỏi có bao nhiêu ngôi trường nữa phải hứng chịu xả súng trước khi các nghị sĩ Đảng Cộng hòa đồng ý hành động để kiềm chế bạo lực súng đạn?”.