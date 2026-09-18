Thế giới

Xả súng tại trường học ở Philippines, ít nhất 3 học sinh thiệt mạng

Hãng tin Reuters đưa tin, 3 học sinh thiệt mạng và 8 học sinh khác bị thương trong vụ xả súng tại một trường trung học ở thị trấn Banga, tỉnh South Cotabato, miền Nam Philippines, chiều ngày 18-9.

Báo Sài Gòn Giải Phóng
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Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng trong khuôn viên Trường trung học Banga ở thị trấn Banga, tỉnh South Cotabato, Philippines. Ảnh: INQUIRER

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng trong khuôn viên Trường trung học Banga ở thị trấn Banga, tỉnh South Cotabato, Philippines. Ảnh: INQUIRER

Trong số 3 học sinh thiệt mạng có một nam sinh 16 tuổi bị nghi là thủ phạm, đã dùng súng tự sát.

Thị trưởng thị trấn Banga Albert Palencia cho biết trong số 8 học sinh bị thương, 4 em đang trong tình trạng nguy kịch, tất cả nạn nhân đều từ 14 đến 17 tuổi. Theo ông Palencia, thủ phạm đã bắn trúng 10 học sinh trước khi tự sát.

HUYỀN HƯƠNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/xa-sung-tai-truong-hoc-o-philippines-it-nhat-3-hoc-sinh-thiet-mang-post872268.html