Xả súng tại trường học ở Philippines, ít nhất 3 học sinh thiệt mạng
Hãng tin Reuters đưa tin, 3 học sinh thiệt mạng và 8 học sinh khác bị thương trong vụ xả súng tại một trường trung học ở thị trấn Banga, tỉnh South Cotabato, miền Nam Philippines, chiều ngày 18-9.
Trong số 3 học sinh thiệt mạng có một nam sinh 16 tuổi bị nghi là thủ phạm, đã dùng súng tự sát.
Thị trưởng thị trấn Banga Albert Palencia cho biết trong số 8 học sinh bị thương, 4 em đang trong tình trạng nguy kịch, tất cả nạn nhân đều từ 14 đến 17 tuổi. Theo ông Palencia, thủ phạm đã bắn trúng 10 học sinh trước khi tự sát.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/xa-sung-tai-truong-hoc-o-philippines-it-nhat-3-hoc-sinh-thiet-mang-post872268.html