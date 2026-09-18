Xả súng tại trường học ở Philippines, ít nhất 3 học sinh thiệt mạng

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng trong khuôn viên Trường trung học Banga ở thị trấn Banga, tỉnh South Cotabato, Philippines. Ảnh: INQUIRER

Trong số 3 học sinh thiệt mạng có một nam sinh 16 tuổi bị nghi là thủ phạm, đã dùng súng tự sát.

Thị trưởng thị trấn Banga Albert Palencia cho biết trong số 8 học sinh bị thương, 4 em đang trong tình trạng nguy kịch, tất cả nạn nhân đều từ 14 đến 17 tuổi. Theo ông Palencia, thủ phạm đã bắn trúng 10 học sinh trước khi tự sát.