Xả súng tại trường học ở Philippines, 11 người thương vong

Theo Inquirer, giới chức Philippines mới đây đã thông tin về vụ xả súng xảy ra tại trường trung học Quốc gia Banga, tỉnh Nam Cotabato, đảo Mindanao vào trưa ngày 18/9.

"Vụ xả súng xảy ra vào khoảng 13h trưa. Đã có 2 học sinh tử vong ngay trước khi được đưa tới bệnh viện, trường hợp tử vong thứ ba là nghi phạm của vụ tấn công. 8 học sinh còn lại đang được chăm sóc tại bệnh viện địa phương, bao gồm 4 trường hợp nguy kịch. Tất cả nạn nhân đều ở độ tuổi từ 14 - 17", Thị trưởng Banga Albert Palencia cho biết.

Cảnh sát Philippines phong tỏa hiện trường vụ xả súng tại một trường học ở đảo Mindanao. Ảnh: Inquirer

Ông Palencia hiện đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ lớp học ở tất cả các cấp tại các trường công lập và tư thục trên địa bàn cho đến ít nhất là thứ Hai như một biện pháp phòng ngừa.

Báo cáo từ cảnh sát địa phương tiết lộ, nghi phạm đã tử vong mới chỉ 16 tuổi và hiện vẫn chưa rõ có chính xác bao nhiêu tay súng tham gia vào vụ tấn công. Trong các video được đăng tải trên mạng xã hội, một giáo viên nói rằng có 2 tay súng đã xâm nhập vào khuôn viên trường, trong khi một học sinh nói các kẻ tấn công không phải người trong trường.

Theo Iquirer, đây là vụ xả súng gây chết người thứ 3 xảy ra trong khuôn viên một trường học ở Philippines kể từ tháng 6. Vào tháng 8, đã có một học sinh dùng súng bắn hạ bạn cùng lớp ở Zamboanga sau đó tự sát. Vào tháng 6, đã có 3 người thiệt mạng và 20 người bị thương trong vụ xả súng ở một trường trung học công lập tại thành phố Tacloban.