Xả súng tại quảng trường ở Ba Lan khiến 6 người thiệt mạng

Vụ việc xảy ra vào ngày 7/11 (giờ địa phương). Cảnh sát cho biết thêm ba thi thể nữa đã được tìm thấy trong nhà của tên này. Cảnh tượng máu me và thi thể nằm rải rác khắp trung tâm lịch sử của một trong những điểm du lịch chính của Ba Lan đã gây sốc cho một quốc gia từ lâu được xem là an toàn hơn các nước láng giềng Tây Âu, nơi từng chứng kiến ​​những vụ tấn công tương tự trong quá khứ.

Vụ xả súng hàng loạt với quy mô chưa từng có này làm gia tăng cảm giác bất an sau hàng loạt vụ tấn công bằng dao tại trường học hồi tháng 10 mà các nhà chức trách cho rằng hung thủ đã bị ảnh hưởng bởi nội dung bạo lực và cực đoan trên mạng.

"Mọi thứ đều chỉ ra rằng kẻ xả súng bị ảnh hưởng bởi tư tưởng cực hữu, một vấn đề cũng sẽ được điều tra. Các sĩ quan cảnh sát đang có mặt tại hiện trường, cũng như các đặc vụ từ Cơ quan An ninh Nội địa, cả ở đây tại hiện trường và tại nhà riêng của gia đình nghi phạm" – Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwinski nói với giới truyền thông trong một cuộc họp báo.

Một thi thể tại hiện trường vụ xả súng - Ảnh: Reuters

Một người bị thương tại khu vực hiện trường sau vụ xả súng đang nhận được giúp đỡ - Ảnh: Reuters

Giới chức Ba Lan cho biết bốn phụ nữ và hai người đàn ông đã thiệt mạng trong vụ tấn công ở trung tâm thành phố. Mười bảy người khác, bao gồm hai sĩ quan cảnh sát và kẻ tấn công bị thương. Cảnh sát cho biết một trong những người thiệt mạng được xác định danh tính cho đến nay là một công dân Anh. Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ cho biết năm công dân nước ngoài bị thương trong vụ xả súng đến từ Áo, Đức, Bồ Đào Nha, Nga và Anh.

Thủ tướng Donald Tusk cho biết thi thể của hai phụ nữ và một người đàn ông đã được tìm thấy tại nhà của kẻ xả súng ở Ostrowiec Swietokrzyski, cách Krakow chưa đầy 200 km về phía bắc. “Có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy họ là thành viên trong gia đình ruột thịt của hắn ta” - Thủ tướng Tusk cho biết trong một cuộc họp. Ông cho biết một máy bay không người lái đã được sử dụng để quan sát bên trong nhà của tay súng do có thể có mối đe dọa an ninh. Truyền thông địa phương ở Ostrowiec Swietokrzyski đưa tin người dân đã được sơ tán khỏi tòa nhà nơi tay súng sinh sống và các nhân viên chống khủng bố đã ập vào tòa nhà này.

Katarzyna Cislo - phát ngôn viên cảnh sát địa phương, cho biết: "Kẻ xả súng mặc quần áo kiểu quân đội và sử dụng vũ khí quân sự. Nhiều vũ khí và ‌đạn dược cũng được tìm thấy trong xe của hắn ta".