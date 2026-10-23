Xả súng tại nhà thờ ở Jordan, ít nhất 7 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Cục An ninh Công cộng Jordan cho biết hai đối tượng đi trên một chiếc xe đã đến khuôn viên nhà thờ Chính thống giáo Hy Lạp ở Hammoud, sau đó nổ súng vào những người đang tham dự lễ tang. Các nạn nhân bị thương đã được đưa đến bệnh viện gần đó để cấp cứu và điều trị, một số người trong tình trạng nguy kịch. Phần lớn nạn nhân trong độ tuổi từ 50 - 70.

Các nhân chứng có mặt tại lễ tang cho biết khoảng 150-200 người tập trung bên trong và bên ngoài nhà thờ để tham dự buổi lễ cầu nguyện cho một phụ nữ vừa qua đời. Khi buổi lễ bắt đầu, những người có mặt nghe thấy một tiếng nổ.

Nhiều người vội chạy ra ngoài và bất ngờ đối mặt với các tay súng đang nổ súng. Vụ tấn công kéo dài khoảng 5 phút. Ban đầu, các đối tượng nổ súng vào những người đứng bên ngoài nhà thờ, sau đó chuyển hướng tấn công về phía lối vào tòa nhà.

Người phát ngôn Chính phủ Jordan Mohammed al-Momani xác nhận lực lượng an ninh đang điều tra vụ tấn công. Nhà chức trách chưa công bố danh tính các nghi phạm cũng như động cơ gây án. Hiện chưa có tổ chức nào tuyên bố đứng sau vụ việc này.

Karak, cách thủ đô Amman khoảng 180 km về phía Nam, là địa bàn có cộng đồng người theo đạo Cơ đốc sinh sống. Các vụ tấn công vũ trang như trên hiếm khi xảy ra tại Jordan, quốc gia được đánh giá tương đối ổn định trong khu vực. Tuy nhiên, năm 2016, một loạt vụ tấn công tại Karak đã khiến 10 người thiệt mạng, trong đó có 7 cảnh sát, và hàng chục người bị thương.