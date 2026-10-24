Xả súng tại nhà thờ ở Jordan, hàng chục người thương vong

Theo các nhân chứng và cơ quan chức năng địa phương, vụ xả súng bắt đầu khi hai người đàn ông bước ra khỏi một chiếc xe hơi, một người mang theo súng trường và người còn lại cầm súng ngắn, rồi nổ súng liên tiếp trong nhiều phút vào những người đang tham dự lễ tang trong nhà thờ.

Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Jordan (PSD) xác nhận vụ tấn công "do các tay súng chưa rõ danh tính thực hiện" và cho biết "các hoạt động điều tra đang được tiến hành với tốc độ tối đa" nhằm truy bắt những kẻ thủ ác.

Camera an ninh ghi lại thời điểm vụ việc xảy ra. Ảnh: X/ELMObrokenWings

Ngay sau vụ việc, Quốc vương Abdullah II đã cam kết trừng trị những kẻ thủ ác bằng "bàn tay sắt" và khẳng định mọi mưu đồ chia rẽ người dân Jordan sẽ thất bại trước khối đại đoàn kết dân tộc.

Thủ tướng Jordan Jafar Hassan đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh tại trụ sở tỉnh Karak để trực tiếp chỉ đạo các biện pháp ứng phó và phối hợp giữa các cơ quan chức năng.

Phát ngôn viên Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Thông tin Jordan Mohammad Al-Momani mô tả sự việc là một "hành động khủng bố, tội ác và đau thương", đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh và chỉ cập nhật thông tin từ các nguồn chính thức.

Chủ tịch Hạ viện Jordan, ông Mazen Qadi, lên tiếng lên án gay gắt vụ tấn công, gọi đây là một "hành động hèn nhát" đe dọa đến an ninh, sự ổn định và gắn kết xã hội của đất nước, đồng thời khẳng định sẽ không có bất kỳ sự khoan hồng nào dành cho kẻ thủ ác.

Tỉnh Karak là nơi sinh sống của một bộ phận cộng đồng người Kitô giáo thiểu số tại Jordan. Vào năm 2016, khu vực này từng ghi nhận vụ tấn công do phiến quân thực hiện nhằm vào lực lượng cảnh sát và lâu đài Karak khiến 10 người thiệt mạng.