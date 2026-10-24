Xả súng tại nhà thờ khiến nhiều người thương vong, Jordan tuyên bố quốc tang, LHQ và EU lên án vụ việc đẫm máu

Hình ảnh cắt ra từ video về vụ xả súng nhà thờ ở Jordan ngày 23/10. (Nguồn: Royanews)

Theo thông báo của chính phủ Jordan, Thủ tướng Jafar Hassan đã chỉ thị bắt đầu quốc tang từ ngày 23/10, đồng thời yêu cầu treo cờ rủ tại các bộ, cơ quan chính phủ và cơ sở công cộng. Chính phủ bày tỏ sự đau buồn trước thảm kịch, gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và chúc những người bị thương sớm bình phục.

Theo Cục An ninh công cộng Jordan, các tay súng chưa rõ danh tính đã nổ súng gần nhà thờ tại làng Hammoud. Truyền hình Al-Mamlaka dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết, hai đối tượng bước xuống từ một chiếc ô tô rồi xả súng vào đám đông đang tham dự lễ tang. Phần lớn nạn nhân trong độ tuổi 50-70, một số người bị thương trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng an ninh Jordan đang truy tìm các nghi phạm và những người có liên quan. Người phát ngôn Cục An ninh công cộng Amer Sartawi cho biết công tác điều tra đang được khẩn trương tiến hành.

Quốc vương Abdullah II lên án vụ việc mà ông gọi là “tấn công khủng bố”, đồng thời tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả cứng rắn nhất. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông nhấn mạnh những kẻ tìm cách chia rẽ người dân Jordan bằng bạo lực sẽ không thể thành công trước tinh thần đoàn kết của đất nước. Tối 23/10, Quốc vương Abdullah II đã đến thăm những người bị thương tại Bệnh viện chính phủ Karak.

Người phát ngôn chính phủ kiêm Bộ trưởng Truyền thông Jordan Mohammad Momani cho rằng, vụ tấn công có liên quan đến “hệ tư tưởng cực đoan takfiri”, tức tư tưởng coi những người có quan điểm khác là kẻ ngoại đạo. Ông cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra khả năng các nghi phạm có liên hệ với tổ chức nào hay không và sẽ công bố kết quả khi hoàn tất điều tra.

Ông Momani khẳng định, cộng đồng người Cơ đốc giáo là bộ phận không thể tách rời trong cơ cấu xã hội Jordan, có vị trí sâu sắc trong lịch sử và bản sắc quốc gia. Giới chức nước này cam kết tiếp tục truy bắt những kẻ tấn công và các đối tượng liên quan.

Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) lên án vụ tấn công, bày tỏ đoàn kết với người dân và chính phủ Jordan, đồng thời tuyên bố ủng hộ cuộc điều tra an ninh đang được tiến hành.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng mạnh mẽ lên án vụ tấn công nhằm vào lễ tang tại nhà thờ, đồng thời kêu gọi xác định và đưa những người chịu trách nhiệm ra trước công lý. Người phát ngôn của Tổng Thư ký, ông Stephane Dujarric, nhấn mạnh việc tấn công không chỉ nhằm vào một địa điểm thờ tự mà còn xảy ra trong một lễ tang là hành vi đặc biệt nghiêm trọng. Ông Guterres gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và chúc những người bị thương sớm bình phục.