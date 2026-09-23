Xả súng tại nhà riêng ở Nam Phi khiến 11 người thiệt mạng

Cảnh sát Nam Phi phong tỏa hiện trường vụ xả súng. Ảnh: Nền tảng X của cảnh sát Nam Phi.

Theo thông báo của cảnh sát Nam Phi ngày 23-9, vụ tấn công xảy ra tại thị trấn KwaMakhutha, tỉnh KwaZulu-Natal. Trong số những nạn nhân thiệt mạng có 1 phụ nữ đang mang thai.

3 người bị thương đang được điều trị tích cực. Cảnh sát tỉnh KwaZulu-Natal đã mở cuộc điều tra tung tích các nghi phạm và kích hoạt chiến dịch truy bắt trong 72 giờ. Quyền Tổng ủy viên Cảnh sát Nam Phi Puleng Dimpane cho biết, cơ quan chức năng đang theo một đầu mối có thể giúp tạo đột phá trong vụ án.

Động cơ vụ tấn công chưa được xác định. Tuy nhiên, cảnh sát không loại trừ khả năng đây là một vụ thanh toán giữa các băng nhóm đối địch. Điều tra ban đầu cũng cho thấy một số nạn nhân từng nằm trong diện theo dõi của bộ phận tình báo tội phạm do liên quan các hoạt động bất hợp pháp, nhưng nhà chức trách chưa công bố thêm chi tiết để tránh ảnh hưởng cuộc điều tra.

Theo truyền thông địa phương, vụ việc gây chấn động cộng đồng KwaMakhutha. Gia đình các nạn nhân đã bắt đầu tới nhận dạng người thân.

Vụ xả súng một lần nữa làm nổi bật tình trạng bạo lực súng đạn nghiêm trọng tại Nam Phi. Các vụ giết người hàng loạt xảy ra trong những năm gần đây, trong đó nhiều vụ được cho là có liên quan đến tranh chấp giữa các băng nhóm hoặc hoạt động tội phạm. Nam Phi hiện có tỷ lệ giết người thuộc nhóm cao trên thế giới, với trung bình hơn 60 người bị sát hại mỗi ngày theo số liệu được dẫn từ cảnh sát.

Vấn đề tội phạm và an ninh cũng tiếp tục là mối quan tâm lớn của người dân trước cuộc bầu cử chính quyền địa phương dự kiến diễn ra vào tháng 11. Vụ việc tại KwaMakhutha cho thấy áp lực đối với nhà chức trách trong việc kiểm soát súng đạn, các mạng lưới tội phạm và bạo lực tại cộng đồng vẫn rất lớn.

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