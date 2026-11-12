Xả súng tại Mỹ: Ít nhất 5 người thương vong, cảnh sát khống chế nghi phạm

Cảnh sát được triển khai để ứng phó với vụ nổ súng.

Cảnh sát Washington D.C. xác nhận một người thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ xả súng sáng 12/11 tại khu Logan Circle. Tại cuộc họp báo, quyền Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Thủ đô Jeffery K. Carroll cho biết lực lượng chức năng đã xác định được 5 nạn nhân, trong đó một người tử vong.

Trong số 4 người sống sót, một người đang trong tình trạng nguy kịch, ba người còn lại không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo ông Carroll, nghi phạm là một người đàn ông da trắng, được cảnh sát phát hiện trong một tòa nhà chung cư gần địa điểm xảy ra vụ nổ súng ban đầu, với vết thương do đạn bắn. Nghi phạm hiện đã bị khống chế.

Trước đó, NBC News dẫn lời một quan chức thực thi pháp luật liên bang cho biết nghi phạm cố thủ trong một căn hộ nằm phía trên phòng tập thể hình trên phố 15th Street, nơi xảy ra vụ nổ súng.

Sở Cảnh sát Washington D.C. cho biết vụ việc xảy ra tại khu vực dãy nhà số 1500 trên phố 15th Street NW, gần phòng tập thể hình VIDA Fitness. Cảnh sát triển khai lực lượng ứng phó khẩn cấp và phong tỏa hiện trường. Một số trường học lân cận cũng được đặt trong tình trạng báo động và phong tỏa.

Nhà chức trách yêu cầu người dân tránh xa khu vực xảy ra vụ việc, nhanh chóng vào tòa nhà gần nhất, tránh xa cửa sổ và ở trong nhà cho đến khi có thông báo mới.

Vụ việc được mô tả là tình huống đối tượng cố thủ, khiến lực lượng chức năng phải triển khai biện pháp ứng phó đặc biệt.

Theo hãng tin AP, nhân chứng James Spellman cho biết, ông đang tập thể dục tại VIDA Fitness thì nghe thấy tiếng súng. Khi đó, khoảng 50 người có mặt trong phòng tập. “Chỉ vài giây sau, một người đàn ông ngã xuống sàn và máu chảy. Một thành viên phòng tập lập tức chạy đến sơ cứu. Người này đã tử vong ngay tại chỗ do bị bắn vào cổ”, Spellman kể lại.

Ông cho biết những người bên trong phòng tập sau đó hoảng loạn chạy ra ngoài. Ông nghe thấy thêm khoảng 5-6 phát súng bên ngoài khu vực phố 15th Street.

Cảnh sát và các đơn vị cấp cứu làm việc tại hiện trường. (Ảnh: Reuters)

Một nhân chứng khác, Ryan Dubicki, cho biết khoảng 8h, ông nghe thấy khoảng 5 tiếng nổ từ căn hộ gần hiện trường. Ban đầu, ông tưởng đó là tiếng công trình xây dựng. Chỉ ít phút sau, khi nhìn ra ngoài, ông thấy cảnh sát xuất hiện dày đặc.

Sau vụ việc, cảnh sát có vũ trang và các thành viên Vệ binh Quốc gia được triển khai quanh khu Logan Circle. Nhiều tuyến đường bị phong tỏa, các cơ sở kinh doanh và trường học gần hiện trường phải tạm dừng hoạt động.

Tổ chức phòng chống bạo lực súng đạn March for Our Lives cũng cho biết vụ việc khiến ít nhất 5 người bị bắn, đồng thời nhấn mạnh bạo lực súng đạn không phải là vấn đề xa vời mà đang trực tiếp đe dọa cộng đồng dân cư tại thủ đô.

Hiện cảnh sát chưa công bố danh tính các nạn nhân, tình trạng thương vong cụ thể cũng như động cơ gây án. Thông tin về nghi phạm và diễn biến vụ việc đang tiếp tục được cập nhật.