Xả súng tại cửa hàng Halloween ở Mỹ, 7 người thương vong, hé lộ tính chất vụ tấn công

Một vụ xả súng xảy ra tại cửa hàng Spirit Halloween thuộc trung tâm thương mại Solano Town Center, thành phố Fairfield, bang California (Mỹ), tối 30/10, khiến 1 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Cảnh sát nhận định đây là vụ tấn công có chủ đích và đang khẩn trương truy tìm nghi phạm.

Theo thông báo của Sở Cảnh sát Fairfield, vụ việc xảy ra bên trong cửa hàng chuyên kinh doanh trang phục và đồ trang trí Halloween, ngay trước ngày lễ Halloween.

Đến ngày 31/10, cơ quan chức năng xác định vụ xả súng có liên quan đến một nghi phạm và mang tính chất tấn công có chủ đích. Tuy nhiên, cảnh sát chưa công bố danh tính nghi phạm cũng như thông tin cụ thể về các nạn nhân.

Hiện trường vụ án. Ảnh: CNN

Trong số 7 người trúng đạn, 1 người tử vong, 6 người còn lại được đưa đến bệnh viện điều trị. Ít nhất 3 người bị thương trong tình trạng nguy kịch.

Trong thông báo đăng tải trên mạng xã hội vào khoảng nửa đêm, rạng sáng 31/10, cảnh sát Fairfield cho biết các điều tra viên đang tích cực lấy lời khai nhân chứng, thu thập thông tin nhằm xác định danh tính người gây án.

Cảnh sát nhấn mạnh đây vẫn là hiện trường đang được khẩn trương điều tra, đồng thời chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc.

Văn phòng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tại Sacramento cũng thông báo sẽ triển khai đội phản ứng hiện trường, phối hợp với cảnh sát địa phương thu thập và xử lý chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Vụ xả súng khiến người dân địa phương lo ngại trong bối cảnh thành phố đang chuẩn bị tổ chức các hoạt động chào đón Halloween. Ngày 31/10, Sở Cảnh sát Fairfield khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chú ý đến những người xung quanh và thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Trung tâm thương mại Solano Town Center, nơi có khoảng 130 cửa hàng và nhà hàng, vẫn mở cửa hoạt động trong ngày 31/10. Tuy nhiên, ban quản lý quyết định hủy chương trình phát kẹo Halloween dành cho trẻ em dự kiến tổ chức vào cuối ngày, do ảnh hưởng từ vụ việc.

Đại diện trung tâm thương mại bày tỏ mong muốn nhận được sự kiên nhẫn và thấu hiểu của khách hàng trong thời điểm khó khăn này.

Thành phố Fairfield nằm cách Sacramento khoảng 60 km về phía tây nam.