Xả súng tại cửa hàng bán đồ Halloween ở Mỹ, 7 người thương vong

AP dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, vụ xả súng xảy ra bên trong cửa hàng Spirit Halloween chuyên bán trang phục và đồ trang trí Halloween ở California, Mỹ, vào tối 30/10 (giờ địa phương).

"Tiếng súng vang lên vào khoảng 20h30 tối 30/10 bên trong cửa hàng Spirit Halloween tại trung tâm thị trấn Solano ở thành phố Fairfield", theo thông báo của Sở Cảnh sát thành phố trên Facebook.

Bức ảnh này được chụp từ video do KXTV cung cấp ngày 31/10/2026 cho thấy xe cảnh sát bên ngoài một cửa hàng Spirit Halloween ở Fairfield, California, Mỹ. Ảnh: KXTV/AP.

Theo cảnh sát, vụ nổ súng “xuất phát từ một sự việc có chủ đích liên quan đến một nghi phạm duy nhất”, khiến một phụ nữ mang thai thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Nạn nhân tử vong được xác định là Constance Hages, 31 tuổi. Người thân của nạn nhân cho biết với nhà chức trách rằng cô đang mang thai.

3 nạn nhân nam, lần lượt 16, 19 và 32 tuổi, đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi một nam thanh niên 23 tuổi hiện ổn định. Hai người đàn ông khác, 19 và 43 tuổi, đã được điều trị vết thương do đạn bắn và xuất viện.

Hiện chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ. Nhà chức trách cho biết họ đang xem các đoạn video và bằng chứng khác “để xác định cá nhân chịu trách nhiệm cho hành động bạo lực tàn ác này”.

“Chúng tôi nhận thức được sự lo lắng và bất an mà vụ việc này gây ra trong cộng đồng, đặc biệt khi có nhiều sự kiện và lễ hội Halloween được lên kế hoạch cho hôm nay. Chúng tôi khuyến cáo mọi người luôn cảnh giác, báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào”, Sở cảnh sát cho biết hôm 31/10.

Trung tâm thị trấn Solano, nơi có 130 cửa hàng và nhà hàng, vẫn mở cửa nhưng đã thông báo hủy sự kiện phát kẹo Halloween dự kiến tổ chức vào cuối ngày (31/10) “do sự việc xảy ra vào tối 30/10”.

Văn phòng FBI tại Sacramento cho biết đang hỗ trợ cảnh sát Fairfield trong quá trình điều tra.

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Nguồn video: VTV