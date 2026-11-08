Xả súng tại Ba Lan khiến 6 người thiệt mạng, phát hiện thêm 3 thi thể tại nhà nghi phạm

Vụ xả súng xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 7-11 (giờ địa phương), tại khu vực trung tâm lịch sử Krakow, thành phố lớn thứ hai Ba Lan và điểm đến thu hút đông khách du lịch.

Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng ở Krakow, Ba Lan, ngày 7-11. Ảnh: AFP

Vào thời điểm trên, 1 người đàn ông lái ô tô vào khu vực Quảng trường, sau đó nổ súng vào những người xung quanh tại nhiều vị trí.

Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai đến hiện trường, đấu súng với đối tượng và bắn bị thương nghi phạm trước khi khống chế, bắt giữ người này.

Theo số liệu được cảnh sát Ba Lan công bố, vụ tấn công khiến 6 người thiệt mạng, gồm 4 phụ nữ và 2 nam giới. Trong số các nạn nhân có 1 công dân Anh.

Ngoài ra, 15 người bị thương, trong đó có 2 cảnh sát. Một sĩ quan bị thương rất nghiêm trọng, với nhiều vết đạn. Một số nạn nhân được đưa đến các bệnh viện tại Krakow cấp cứu.

Nghi phạm được xác định là công dân Ba Lan, khoảng 24-25 tuổi, đến từ thành phố Ostrowiec Świętokrzyski.

Đối tượng mặc trang phục kiểu quân đội và sử dụng súng trường bán tự động. Cảnh sát phát hiện thêm nhiều vũ khí và lượng lớn đạn dược trong ô tô của người này.

Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwinski nhận định các dấu hiệu ban đầu cho thấy nghi phạm có tư tưởng cực hữu và dân tộc chủ nghĩa cực đoan.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa công bố kết luận cuối cùng về động cơ vụ tấn công. Giới chức cũng đang xác minh nguồn gốc số vũ khí và khả năng đối tượng có liên hệ với các tổ chức cực đoan.

Sau đó, Thủ tướng Donald Tusk thông báo, cảnh sát còn phát hiện 3 thi thể, gồm 2 phụ nữ và 1 nam giới, tại nhà nghi phạm ở Ostrowiec Swietokrzyski.

Theo ông, những người này có thể là thành viên gia đình đối tượng. Cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân tử vong và mối liên hệ với vụ xả súng.

Thủ tướng Donald Tusk đã đến Krakow sau vụ việc, trong khi Tổng thống Karol Nawrocki gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Chính quyền thành phố Krakow tuyên bố tổ chức thời gian tưởng niệm và tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh.

Vụ xả súng gây chấn động Ba Lan, quốc gia vốn hiếm xảy ra các vụ tấn công bằng súng quy mô lớn.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh nước này gần đây ghi nhận một số vụ bạo lực tại trường học, làm gia tăng quan ngại về ảnh hưởng của nội dung bạo lực và tư tưởng cực đoan.