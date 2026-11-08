Xả súng tại Ba Lan gây nhiều thương vong

Theo người phát ngôn cảnh sát Krakow, tay súng đã bị lực lượng chức năng "vô hiệu hóa" và đưa đến bệnh viện. Vụ tấn công diễn ra gần quảng trường khu chợ chính của Krakow. Những phát súng được bắn ra từ một chiếc ô tô đang tiến đến từ đường Slawkowska.

Lực lượng cảnh sát và cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, đồng thời khuyến cáo người dân và du khách tránh xa khu vực này.

Các vụ xả súng hiếm khi xảy ra tại Ba Lan - quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nằm ở sườn phía đông của liên minh và giáp biên giới với Ukraine.