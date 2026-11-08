Xả súng tại Ba Lan: 8 người thiệt mạng, 16 người bị thương

Theo truyền thông địa phương, vụ xả súng xảy ra vào khoảng 15h ngày 7/11 (giờ địa phương), khi một đối tượng nam giới lái ô tô tiến vào Quảng trường Chính ở trung tâm thành phố Kraków, sau đó bất ngờ nổ súng vào những người có mặt tại khu vực.

Người phát ngôn cảnh sát Ba Lan Katarzyna Cisło cho biết nghi phạm mặc trang phục kiểu quân đội, mang áo chống đạn và sử dụng một khẩu súng dài kiểu quân dụng để thực hiện vụ tấn công.

Lực lượng cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng tại phố Kraków. Ảnh: Reuters

Khám xét ô tô của nghi phạm, lực lượng chức năng phát hiện thêm nhiều loại vũ khí cùng một lượng lớn đạn dược. Theo bà Cisło, ngay cả sau khi bị cảnh sát bắn trúng, đối tượng vẫn tiếp tục nổ súng vào lực lượng chức năng.

Nghi phạm được cho là đã lái xe di chuyển hỗn loạn quanh Quảng trường Chính, liên tục nổ súng tại nhiều vị trí, khiến các nạn nhân bị thương ở nhiều địa điểm khác nhau.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz lên án vụ xả súng, gọi đây là một “hành động khủng bố” nhằm vào người dân Kraków.

Vài giờ sau vụ tấn công, Thủ tướng Donald Tusk cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện thêm thi thể của 3 người được cho là thân nhân của nghi phạm, gồm 2 phụ nữ và 1 nam giới, tại nhà riêng của đối tượng ở thành phố Ostrowiec Świętokrzyski.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwiński cho biết nghi phạm là một công dân Ba Lan, khoảng 25 tuổi, được cho là chịu ảnh hưởng của tư tưởng cực hữu và có quan điểm “cực đoan”, “theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan”.

Trong số 16 người bị thương có 2 cảnh sát. Theo thông tin ban đầu, 13 người được ghi nhận đang trong tình trạng nghiêm trọng. Nhà chức trách cũng cho biết có 5 công dân nước ngoài trong số những người bị thương.

Trên mạng xã hội, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh, Kaja Kallas, bày tỏ sự đau buồn trước vụ xả súng.

“Những mất mát về sinh mạng trong vụ xả súng tại Kraków là một thảm kịch mà tác động của nó sẽ còn lan rộng ra ngoài biên giới Ba Lan”, bà Kallas chia sẻ, đồng thời gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình, cũng như bày tỏ sự cảm thông với lực lượng ứng cứu khẩn cấp.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cho biết hiện chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam bị thương vong trong vụ việc. Trước tình hình an ninh phức tạp, Đại sứ quán khuyến cáo cộng đồng người Việt tại Ba Lan, đặc biệt là tại Kraków, nâng cao cảnh giác, hạn chế đến các khu vực xảy ra vụ tấn công và tuân thủ các hướng dẫn an toàn của chính quyền sở tại.