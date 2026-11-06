Xả súng tại 3 ngôi làng ở Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 8 người thiệt mạng

Theo Văn phòng Thống đốc tỉnh Afyonkarahisar, các vụ tấn công xảy ra vào khoảng 15h10 (giờ địa phương). Nghi phạm đã di chuyển qua nhiều địa điểm và nổ súng vào các nạn nhân. "Thật không may, 8 công dân của chúng ta đã thiệt mạng và 1 người bị thương nặng trong các cuộc tấn công bằng súng tại tỉnh của chúng ta", cơ quan này cho biết.

Tại làng Ayazini, lực lượng chức năng phát hiện 3 người tử vong. Ba nạn nhân khác thiệt mạng tại làng Kıyır. Trong khi đó, hai phụ nữ bị bắn tại làng Yukarıtandır đã tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Thời điểm nghi phạm bị bắt giữ. Video : X/tanveersk87

Sở Giáo dục tỉnh Afyonkarahisar xác nhận hai nạn nhân là giáo viên Ayşe Sena Demir và Hilal Mete, đang công tác tại Trường Trung học İhsaniye Yukarıtandır.

Cảnh sát cũng đang điều tra mối liên hệ giữa các vụ xả súng với một vụ tấn công trước đó tại khu phố Osman Gazi, trung tâm thành phố Afyonkarahisar. Trong vụ việc này, một phụ nữ bị bắn vào đầu khi ngồi trong ôtô đỗ bên đường và hiện trong tình trạng nguy kịch.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy nghi phạm mặc áo khoác đen, quần trắng, đeo kính và mang theo súng dài. Sau khi gây án, người này bỏ trốn bằng một chiếc xe tải nhỏ màu đỏ theo hướng tỉnh Eskişehir, cách hiện trường khoảng 100 km.

Tại huyện Seyitgazi, tỉnh Eskişehir, chiếc xe của nghi phạm mắc kẹt trong bùn. Hắn bỏ lại phương tiện, súng và nhiều đạn dược rồi tiếp tục chạy trốn.

Lực lượng chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai chiến dịch truy bắt trên diện rộng tại ba tỉnh Afyonkarahisar, Kütahya và Eskişehir. Sau khi nhận tin báo từ người dân, lực lượng chức năng phát hiện và vây bắt nghi phạm. Trong quá trình khống chế, người này nổ súng khiến hai nhân viên an ninh bị thương nhẹ, trước khi bị bắt giữ.

Viện Công tố tối cao tỉnh Afyonkarahisar đang tiến hành điều tra nguyên nhân và động cơ gây án.