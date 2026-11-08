Xả súng ở Ba Lan, hơn 20 người thương vong

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, vụ xả súng xảy ra tại quảng trường ở trung tâm khu phố cổ Kraków của thành phố lớn thứ hai Ba Lan hôm 7/11 (giờ địa phương).

"Nghi phạm 24 tuổi đã lái xe đến nhiều điểm trong quảng trường và nổ súng tại mỗi điểm dừng, khiến 6 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương", nguồn tin cho hay.

Vụ xả súng xảy ra tại quảng trường ở Krakow, Ba Lan, ngày 7/11/2026, đã khiến hàng chục người thương vong. Ảnh: AP/Beata Zawrzel.

Vụ tấn công ở Krakow đã khiến 4 phụ nữ và 2 nam giới thiệt mạng. Ít nhất 3 trong số những người phụ nữ là người Ba Lan, và một người thiệt mạng là công dân Anh, theo thông tin từ nhà chức trách. Cảnh sát vẫn đang xác định danh tính 2 người còn lại. 13 nạn nhân bị thương được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwiński cho biết nghi phạm có quan điểm “rất cực đoan”.

"Mọi bằng chứng đều cho thấy đối tượng có quan điểm cực đoan", Bộ trưởng Kierwiński phát biểu tại một cuộc họp báo. Nghi phạm đã bị cảnh sát khống chế và bắt giữ.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan mô tả vụ tấn công là "hành động khủng bố".

Vài giờ sau vụ tấn công, Thủ tướng Donald Tusk cho biết nhà chức trách đã tìm thấy thi thể của 3 thành viên trong gia đình nghi phạm, gồm hai phụ nữ và một nam giới, bên trong nhà của đối tượng ở Ostrowiec Świętokrzyski, một thành phố cách Krakow khoảng 150 km về phía Đông Bắc.

Theo phát ngôn viên cảnh sát Krakow, Katarzyna Cisło, nghi phạm mặc áo chống đạn và hắn ta vẫn tiếp tục nổ súng vào cảnh sát ngay cả sau khi bị bắn trúng.

Cảnh sát cũng tìm thấy thêm vũ khí và đạn dược trong xe của nghi phạm.

Nhà chức trách đang mở cuộc điều tra về vụ xả súng.