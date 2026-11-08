Xả súng ở Ba Lan, 6 người thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ tập trung sau vụ xả súng chết người ngày 7/1 tại Quảng trường Chợ Chính ở Krakow, Ba Lan. (Ảnh: Omar Marques/Getty)

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, ba thi thể - gồm hai phụ nữ và một người đàn ông - sau đó đã được tìm thấy tại nhà của nghi phạm, đồng thời nói thêm rằng "có nhiều dấu hiệu cho thấy họ là thành viên trong gia đình ruột thịt của nghi phạm".

Ông Tusk cũng tuyên bố Ba Lan sẽ tổ chức hai ngày quốc tang để tưởng niệm vụ xả súng mà ông gọi là hành động "khủng bố".

Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwinski cho biết tay súng dường như "bị mê hoặc bởi các hệ tư tưởng cực hữu".

Theo cảnh sát trưởng Ba Lan, Marek Boron, một công dân Anh nằm trong số những người thiệt mạng, và năm người nước ngoài khác đang được điều trị tại bệnh viện vì bị thương, chính quyền cho biết. "Hai người vẫn chưa được xác định danh tính", Boron nói, đề cập đến các nạn nhân thiệt mạng.

Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết ông "bị sốc và đau buồn trước vụ xả súng kinh hoàng". "Tôi xin chia buồn sâu sắc với gia đình những người đã thiệt mạng, tất cả những người bị thương và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ bạo lực vô nghĩa này", ông viết trên X.

Theo cảnh sát, nghi phạm - một công dân Ba Lan sinh năm 2002 - đã lái xe vào Quảng trường Chợ Chính ở Krakow và bắt đầu xả súng bừa bãi vào người dân.

Theo cảnh sát, hai sĩ quan đã bị thương khi cố gắng khống chế người đàn ông này, trước khi nổ súng vào nghi phạm. Sau đó, nghi phạm đã bị bắt giữ và đưa đến bệnh viện.

"Mọi bằng chứng đều cho thấy thủ phạm có những quan điểm cực đoan. Một số vũ khí đã được tìm thấy trong chiếc xe hắn ta lái", ông Kierwinski nói.

Ông Kierwinski cho biết, người đàn ông này mặc trang phục kiểu quân đội vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Andrzej Fijołek, người phát ngôn của cảnh sát trưởng, cho biết kẻ tấn công đã sử dụng một khẩu súng trường bán tự động tương tự như AR-15 của Mỹ.

Giới chức vẫn chưa công bố quốc tịch của tất cả các nạn nhân trong vụ tấn công, vụ xả súng đẫm máu nhất ở Ba Lan kể từ năm 1989.

Các vụ xả súng gây chết người cực kỳ hiếm xảy ra ở Ba Lan, một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu và NATO với dân số 38 triệu người.

Nhưng đất nước này đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ sau một loạt vụ đâm chém hồi tháng 10, điều mà ông Tusk lên án là một "văn hóa bạo lực".

Ba Lan cũng đang chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh mẽ số lượng giấy phép sử dụng súng. Theo số liệu của cảnh sát, năm 2025, hơn 50.000 giấy phép mới đã được cấp, nâng tổng số lên 411.000.

Thành phố lịch sử Krakow ở miền nam Ba Lan từng là thủ đô của đất nước và thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm. Năm 2025, nơi này đã đón 16,2 triệu lượt khách tham quan.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu trên kênh X rằng "Nước Đức sát cánh cùng Ba Lan với tư cách là bạn bè và đối tác trong thời điểm khó khăn này".

Ngoại trưởng Kaja Kallas của EU mô tả vụ xả súng là "một thảm kịch sẽ gây ảnh hưởng sâu rộng không chỉ riêng Ba Lan".

Ba Lan (thông qua tập đoàn năng lượng quốc gia PKN Orlen và PGNiG) đã đẩy mạnh mua khí LNG từ Mỹ từ những năm gần đây, như lô hàng lớn hàng chục nghìn tấn từ năm 2023.

Nh.Thạch