Xả súng nghiêm trọng ở Mỹ, nhiều trẻ em và phụ nữ thiệt mạng

Vụ án xảy ra vào chiều 9/10 theo giờ địa phương tại một ngôi nhà trên đường Perry, cách thành phố Pittsburgh khoảng 190 km về phía bắc. Trong số các nạn nhân tử vong có hai trẻ em (một bé trai 5 tuổi và một bé gái 1 tuổi) cùng một phụ nữ đang mang thai.

Theo thông tin được cơ quan chức năng công bố tại cuộc họp báo ngày 10/10, hung thủ là một nam giới 45 tuổi, có quan hệ họ hàng với 7 nạn nhân, trong khi nạn nhân thứ 8 là bạn của người phụ nữ mang thai.

Bằng chứng do các điều tra viên thu thập cho thấy khoảng 5h chiều ngày 9/10, có tiếng súng nổ phát ra từ bên trong căn nhà. Ngay sau đó, hai người phụ nữ hoảng loạn chạy ra đập cửa cầu cứu. Nghi phạm từ trong nhà đi ra nổ súng bắn gục cả hai người phụ nữ trước khi quay trở lại vào trong.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường vụ việc. Video: X/ELTIEMPO

Lực lượng cảnh sát thành phố Erie đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Kẻ tấn công cố thủ bên trong khi lực lượng chức năng bao vây ngôi nhà và kêu gọi hắn ra hàng.

Sau khi đột nhập vào nhà, cảnh sát phát hiện thi thể bé trai 5 tuổi và bé gái 1 tuổi ở tầng một, hai phụ nữ cùng hai nam thanh niên ở khu vực cầu thang, còn nghi phạm tử vong ở tầng hai với vết thương do súng tự gây ra. Tất cả 9 ca tử vong đều diễn ra trước khi lực lượng cảnh sát kịp tiếp cận hiện trường.

Gửi lời chia buồn trực tiếp đến gia đình các nạn nhân, Thị trưởng thành phố Erie, bà Daria Devlin bày tỏ: "Tôi xin lỗi một cách sâu sắc nhất. Những gì đã xảy ra với các bạn thật kinh hoàng...".

Thống đốc bang Pennsylvania, ông Josh Shapiro, khẳng định chính quyền bang sẽ hỗ trợ toàn diện cho chính quyền thành phố Erie. Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.