Xả súng liên tiếp ở Nam Phi, gần 30 người thiệt mạng

Hiện trường vụ nổ súng tại KwaMakhutha, tỉnh KwaZulu-Natal, ngày 23-9. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Vụ việc mới nhất xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng 27-9 tại một cửa hàng ở thị trấn Lwandle, gần Cape Town, khi các tay súng nổ súng khiến 10 người thiệt mạng và 11 người bị thương phải nhập viện.

Trước đó, tối 26-9, một nhóm vũ trang đã tấn công một quán rượu tại thị trấn Wedela, cách Johannesburg khoảng 80km, khiến 17 người chết và ít nhất 15 người bị thương. Các nghi phạm được cho là sử dụng súng trường AK-47 và súng ngắn, sau đó cướp tài sản của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Đến nay, chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ. Cả 2 vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau vụ xả súng khác tại Durban khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, cho thấy xu hướng bạo lực nghiêm trọng.

Tổng thống Cyril Ramaphosa lên án các vụ tấn công, coi đây là vấn đề nhức nhối đối với an ninh quốc gia, đồng thời kêu gọi tăng cường phối hợp giữa người dân và lực lượng chức năng. Dù chính phủ đã triển khai quân đội hỗ trợ cảnh sát tại một số điểm nóng, tình hình tội phạm vẫn phức tạp.

Theo số liệu chính thức, Nam Phi ghi nhận 5.427 vụ giết người trong quý II, tương đương gần 60 người chết mỗi ngày, trong đó sự phổ biến của súng bất hợp pháp được xem là yếu tố chính thúc đẩy bạo lực.