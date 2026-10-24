Xả súng kinh hoàng gần Paris, nghi phạm gài bẫy nổ trong nhà

Theo hãng tin AP, vụ xả súng xảy ra ngày 23/10 tại hai thị trấn Trappes và La Verriere, cách trung tâm Thủ đô Paris khoảng 30km về phía tây. Từ ô tô, một người đàn ông dùng súng bắn vào những người đi đường tại ba địa điểm khác nhau trong khoảng 15 phút, khiến một người thiệt mạng và ít nhất 5 người bị thương.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez xác nhận trong số những người bị thương có 3 trường hợp nguy hiểm đến tính mạng. Đặc biệt là bé gái 12 tuổi bị thương rất nặng.

Lực lượng cảnh sát truy bắt và nhanh chóng khống chế nghi phạm chưa đầy 20 phút sau khi người này bắt đầu nổ súng. Bộ trưởng Nội vụ Pháp biểu dương 5 cảnh sát thuộc lực lượng chống tội phạm đã kịp thời ngăn chặn vụ tấn công.

Các điều tra viên pháp y và cảnh sát tìm kiếm bằng chứng tại hiện trường vụ xả súng. (Ảnh: AP)

Văn phòng Công tố Chống khủng bố Quốc gia Pháp xác định nghi phạm là Kevin T., sinh năm 1987. Nhà chức trách chưa công bố đầy đủ danh tính người này. Hồ sơ tư pháp cho thấy nghi phạm có 4 tiền án, nhưng đều đã được tự động xóa theo quy định của pháp luật Pháp.

Khám xét ô tô, cảnh sát phát hiện một khẩu súng tiểu liên kiểu Sten và một bình hơi cay. Các điều tra viên cũng phát hiện căn hộ của người này được gài bẫy bằng 3 bình gas cùng hệ thống dây điện nối với một thiết bị hẹn giờ.

Trong chiều cùng ngày, cảnh sát tiếp tục tạm giữ một người thân trong gia đình nghi phạm để phục vụ điều tra.

Theo cơ quan công tố, nạn nhân thiệt mạng là công dân Pháp sinh năm 2000. Đến tối 23/10, tình trạng sức khỏe của những người bị thương vẫn chưa ổn định.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án mạnh mẽ vụ xả súng, gọi đây là “vụ tấn công khủng bố mang động cơ phân biệt chủng tộc”. Ông cho biết những lời khai ban đầu của nghi phạm cho thấy hành động này có dấu hiệu được chuẩn bị từ trước.

“Những người này bị nhắm mục tiêu chỉ vì màu da hoặc tôn giáo mà kẻ tấn công cho rằng họ theo, chứ không vì bất kỳ lý do nào khác”, ông Macron phát biểu sau cuộc gặp với các quan chức và người dân tại Trappes.

Trong khi đó, Thị trưởng Trappes Ali Rabeh nhận định tay súng dường như đã tấn công ngẫu nhiên những người qua đường tại nhiều địa điểm, trong đó có một sân chơi. Ông cho rằng nghi phạm có thể đã lựa chọn nạn nhân dựa trên vẻ ngoài, đặc biệt là những người được cho là có nguồn gốc châu Phi.

“Đây có lẽ là một trong những vụ đầu tiên có dấu hiệu cố ý sát hại hàng loạt, xuất phát từ tư tưởng bài Hồi giáo và phân biệt chủng tộc”, ông Rabeh nói.

Văn phòng Công tố Chống khủng bố Quốc gia Pháp đã mở cuộc điều tra hình sự đối với nhiều tội danh, trong đó có hành vi giết người liên quan đến hoạt động khủng bố với tình tiết tăng nặng do động cơ phân biệt chủng tộc, sắc tộc, quốc tịch hoặc tôn giáo.