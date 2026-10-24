Xả súng khủng bố ở Pháp làm 1 người thiệt mạng, 4 người bị thương

Trước một trung tâm y tế ở Trappes (Yvelines), nơi xảy ra nhiều vụ nổ súng sáng 23/10/2026. (Ảnh: HERVÉ LEQUEUX - LE MONDE)

Theo giới chức địa phương, khoảng 10 giờ 20 phút ngày 23/10/2026, nghi phạm được xác định là Kevin T. (39 tuổi) đã lái xe ô-tô di chuyển qua nhiều địa điểm nối liền giữa hai thị trấn Trappes và La Verrière ở tỉnh Yvelines. Trên đường, hắn xả súng bằng súng tự động từ trong xe ô-tô vào người đi đường tại nhiều địa điểm khác nhau.

Sau khi bắt giữ nghi phạm tại thị trấn Coignières gần đó, cảnh sát đã tìm thấy một khẩu súng tiểu liên, lựu đạn hơi cay và găng tay trong xe của hắn. Nghi phạm còn gài bẫy căn hộ của mình ở thị trấn Plaisir bên cạnh, bằng ba bình gas và dây điện được nối với bộ hẹn giờ.

Tối 23/10, Văn phòng Công tố quốc gia chống khủng bố của Pháp thông báo rằng nghi phạm đã bị tạm giam. Một người trong gia đình nghi phạm cũng bị bắt giữ.

Ông Ali Rabeh, Thị trưởng thị trấn Trappes, cho biết hai nạn nhân có nguồn gốc châu Phi. Ông cũng yêu cầu chính phủ tăng cường các biện pháp an ninh đặc biệt lâu dài cho các vùng ngoại ô nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực vũ trang lan rộng.

Theo thông tin từ cảnh sát, nghi phạm có trong hồ sơ theo dõi hình sự và đã nhắm bắn có chọn lọc dựa trên yếu tố sắc tộc của các nạn nhân, làm gia tăng tính chất nghiêm trọng của cáo buộc tội ác thù hận.

Văn phòng Công tố quốc gia chống khủng bố của Pháp đã mở cuộc điều tra với các cáo buộc, giết người và âm mưu giết người liên quan hoạt động khủng bố, xem xét khả năng các nạn nhân bị bắn vì động cơ phân biệt chủng tộc, sắc tộc, quốc tịch hoặc tôn giáo.

Các nhà điều tra đang tập trung truy tìm nguồn cung cấp vũ khí mà đối tượng sử dụng, đồng thời rà soát các mối quan hệ xã hội nhằm xác định xem đối tượng hành động đơn độc hay có sự tiếp tay của các mạng lưới cực đoan ngầm.

Tới nơi xảy ra vụ xả súng, Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố rằng đây là "một bước ngoặt trong đời sống của nền Cộng hòa Pháp" vì đây là lần đầu tiên có một hành động khủng bố được lên kế hoạch nhằm giết hại người Pháp vì màu da của họ.

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez cùng đại diện các đảng phái cũng gọi đây là "một tội ác khủng bố, tội ác phân biệt chủng tộc".

Vụ xả súng diễn ra ngay thời điểm lực lượng an ninh Pháp đang được huy động ở quy mô lớn để bảo đảm an ninh cho ngày biểu tình toàn quốc 24/10.

Trước đó, trong các tháng 3, 5 và 7/2026, lực lượng an ninh Pháp đã phát hiện và bắt giữ một số nghi phạm lên kế hoạch tiến công khủng bố nhằm vào người Do Thái, Bảo tàng Louvre.