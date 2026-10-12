Xả súng khiến 8 người thiệt mạng tại Mỹ, có nạn nhân đang mang thai gây rúng động dư luận

Cảnh sát trưởng Erie - ông Rick Lorah, cho biết kẻ nổ súng (hiện chưa xác định được danh tính) đã tử vong do vết thương được cho là do tự sát trước khi các sĩ quan đến hiện trường.

"Có những hiện trường ám ảnh ta rất lâu sau khi rời đi. Đây là một trong những hiện trường bi thảm như vậy" - ông Lorah chia sẻ.

Ông Lorah cho biết cảnh sát vẫn chưa xác định được động cơ gây án. Ông cũng cho hay, trong số 9 người thiệt mạng, có 8 người là thành viên trong cùng một gia đình và một người là bạn của gia đình.

Theo lời ông Lorah, sau khi vào nhà, kẻ nổ súng đã bắn hai người phụ nữ; hai người này trông có vẻ đang hoảng loạn và đi qua đi lại để tìm kiếm sự giúp đỡ từ hàng xóm.

Cảnh sát đã tìm thấy xác nghi phạm ở tầng hai của ngôi nhà trên đường Perry.

Khu vực hiện trường vụ xả súng - Ảnh: Reuters

Thị trưởng Erie - bà Daria Devlin cho biết lực lượng cảnh sát "đã đến một hiện trường kinh hoàng, đối mặt với những tình huống không thể tưởng tượng nổi và thực thi nhiệm vụ với lòng dũng cảm cùng sự chuyên nghiệp".

"Họ cũng là những thành viên của cộng đồng này, và họ cũng sẽ phải gánh chịu nỗi ám ảnh về những gì đã xảy ra đêm qua" - bà chia sẻ.

Trước đó, Thống đốc bang Pennsylvania - ông Josh Shapiro đã đăng thông báo trên mạng xã hội X cho biết ông đã trao đổi với Thị trưởng Devlin và đề nghị hỗ trợ sau "vụ xả súng bi thảm" này.

Ông Shapiro từ lâu đã ủng hộ các biện pháp kiểm soát súng đạn và thúc đẩy Cơ quan lập pháp Pennsylvania thông qua các cải cách về quản lý súng đạn trong năm 2024, bao gồm quy định kiểm tra lý lịch toàn diện và hạn chế đối với "súng ma" (loại súng tự chế không có số sê-ri và không thể truy xuất nguồn gốc). Tuy nhiên, một số đề xuất của ông Shapiro vẫn đang bị đình trệ tại cơ quan lập pháp của bang.

Theo dữ liệu do Gun Violence Archive tổng hợp, đã có hơn 400 vụ xả súng hàng loạt tại Mỹ trong năm 2026. Tổ chức này định nghĩa xả súng hàng loạt là vụ việc có từ bốn người trở lên bị bắn, không tính thủ phạm.