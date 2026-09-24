Xả súng khiến 11 người chết tại Nam Phi, nghi do mâu thuẫn băng nhóm

Aljazeera hôm 23/9 dẫn thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Nam Phi (SAPS) cho biết, vụ tấn công xảy ra trước 23h hôm 22/9 (giờ địa phương) tại khu vực Ziko thuộc KwaMakhutha, phía Nam thành phố Durban, Nam Phi.

Khi đó, 14 người gồm 13 nam giới và một phụ nữ được cho là mang thai, đang cùng dự tiệc tại nhà riêng. Theo cảnh sát, 10 người tử vong tại hiện trường, bốn người được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng một người không qua khỏi.

Vụ xả súng kinh hoàng xảy ra tại khu vực Ziko thuộc KwaMakhutha, phía Nam thành phố Durban, Nam Phi. Ảnh: Reuters, Yonhap

Đài truyền hình địa phương eNCA đưa tin, những kẻ tấn công đã dồn tất cả mọi người vào một căn phòng trước khi nổ súng. Các đối tượng cũng phóng hỏa chiếc ô tô của một nạn nhân.

Tuy vậy, theo một số nguồn tin khác, các nạn nhân ban đầu được cho là tụ tập ở sân, sau đó vào trong nhà để tiếp tục bữa tiệc khi màn đêm buông xuống và trời trở lạnh. Họ nghe thấy tiếng gõ cửa và khi họ mở cửa, tiếng súng vang lên.

Thủ hiến tỉnh KwaZulu-Natal nói rằng vụ việc khiến cộng đồng địa phương bàng hoàng.

Một người dân trong khu Ziko cho hay: "Tôi lớn lên cùng những người này. Tôi không thể tin nổi. Cứ như trong phim vậy. Tôi đã sống ở đây cả đời và chưa từng chứng kiến chuyện gì kinh hoàng như thế”, ông nói.

Được biết, cảnh sát tỉnh KwaZulu-Natal đang triển khai chiến dịch truy tìm nghi phạm trong 72 giờ, nêu rõ các điều tra viên đang theo đuổi một manh mối có thể giúp phá án và kêu gọi người dân cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng.

Động cơ gây án hiện chưa được xác định, nhưng phía cảnh sát lưu ý rằng một số nạn nhân từng nằm trong diện theo dõi của lực lượng tình báo tội phạm, do nghi liên quan đến hoạt động phi pháp. Nhà chức trách cũng không loại trừ khả năng vụ xả súng bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa các nhóm đối đầu.