Xả súng gây chấn động ở Ba Lan, 6 người thiệt mạng

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk (giữa) họp khẩn cấp cùng các quan chức an ninh tại thành phố Krakow, sau vụ xả súng. (Ảnh: PAP/TTXVN phát)

6 người thiệt mạng, 17 người bị thương, không có công dân Việt Nam

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thông báo nước này sẽ tổ chức 2 ngày quốc tang sau vụ xả súng nghiêm trọng ở thành phố Krakow, miền Nam Ba Lan.

Cảnh sát bắt đầu nhận được tin báo vào khoảng 15 giờ ngày 7/11, tức 21 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam. Một chiếc ô tô xuất hiện tại quảng trường chính ở khu phố cổ Krakow, sau đó người điều khiển nổ súng ngẫu nhiên nhằm vào những người đang có mặt tại đây. Sáu người thiệt mạng trong đó có 4 phụ nữ và 2 nam giới. Đối tượng bị cảnh sát bắn bị thương, bắt giữ và đưa tới bệnh viện phẫu thuật. Vụ tấn công xảy ra ngay giữa một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất của thành phố lớn thứ hai Ba Lan.

Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 3 người Ba Lan, 1 người Anh và 2 người chưa được xác định danh tính. Trong số 17 người bị thương có 2 cảnh sát và 5 người nước ngoài.

Hai cảnh sát bị thương, trong đó một người ban đầu được thông báo trong tình trạng nguy kịch và phải phẫu thuật. Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwinski biểu dương các sĩ quan đã nhanh chóng can thiệp, bất chấp nguy hiểm tới tính mạng.

Liên quan đến tình hình bảo hộ công dân, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cho biết hiện chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam thương vong trong vụ việc. Trước diễn biến phức tạp của tình hình, Đại sứ quán khuyến cáo cộng đồng người Việt tại Ba Lan, đặc biệt là ở Krakow, nâng cao cảnh giác, hạn chế đến khu vực hiện trường và tuân thủ tuyệt đối các hướng dẫn an toàn của chính quyền sở tại.

Nghi phạm có quan điểm cực đoan, không phải quân nhân

Theo người phát ngôn cảnh sát khu vực Katarzyna Cisło, nghi phạm mang theo một khẩu súng kiểu quân đội, nghi là súng trường bán tự động AR-15. Khám xét bên trong xe của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn súng và đạn dược khác.

Lực lượng an ninh và cảnh sát được triển khai bên ngoài nhà riêng của nghi phạm vụ xả súng tại thành phố Krakow, Ba Lan. (Ảnh: PAP/TTXVN phát)

Cuộc điều tra mở rộng tới nơi ở của đối tượng tại Ostrowiec Swietokrzyski. Thủ tướng Donald Tusk thông báo lực lượng chức năng phát hiện thi thể hai phụ nữ và một nam giới tại đây, với những dấu hiệu cho thấy họ là người thân trong gia đình nghi phạm. Nhà chức trách đã sử dụng thiết bị bay không người lái để quan sát bên trong căn nhà do lo ngại nguy cơ mất an toàn và khả năng có nhiều vũ khí.

Bộ trưởng Nội vụ Kierwinski cho biết thông tin ban đầu cho thấy đối tượng có quan điểm rất cực đoan và có thể bị cuốn hút bởi các hệ tư tưởng cực hữu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh hướng điều tra này vẫn đang được xác minh. Cảnh sát và Cơ quan An ninh nội địa Ba Lan cùng tiến hành các hoạt động điều tra tại hiện trường và nhà riêng của nghi phạm.

Lực lượng an ninh và cảnh sát được triển khai bên ngoài nhà riêng của nghi phạm vụ xả súng tại thành phố Krakow, Ba Lan. (Ảnh: PAP/TTXVN phát)

Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng thủ phạm là quân nhân. Ông khẳng định người này chưa từng phục vụ trong quân đội Ba Lan. Trong khi đó, người phát ngôn cảnh sát Andrzej Fijolek cho biết nghi phạm có giấy phép sử dụng súng và đã dùng một khẩu AR-15 trong vụ tấn công.

Vụ việc gây chấn động tại quốc gia vốn hiếm xảy ra các vụ xả súng hàng loạt. Quảng trường nơi xảy ra tấn công là trung tâm sinh hoạt của Krakow, tập trung nhiều nhà hàng, quán cà phê và các công trình lịch sử. Khu trung tâm cổ của thành phố được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, thường thu hút đông người dân và du khách vào cuối tuần.

Sau vụ tấn công, lãnh đạo nhiều nước châu Âu gửi lời chia buồn và bày tỏ đoàn kết với Ba Lan. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên án vụ việc; Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng gửi thông điệp chia sẻ với các nạn nhân và gia đình.