Xả súng gần Paris khiến 5 người thương vong

Sự việc diễn ra vào khoảng 10h30 sáng theo giờ địa phương, khi một tay súng di chuyển trên chiếc xe hơi màu xám và bất ngờ nổ súng liên tiếp vào người đi đường tại 3 địa điểm riêng biệt thuộc thị trấn Trappes và khu vực lân cận La Verrière, bao gồm cả khu vực gần một sân chơi và trạm xăng.

Lực lượng chức năng Pháp phong toả hiện trường vụ việc. Video: X/politicalpen_

Theo các cơ quan chức năng, hung thủ đã sử dụng "khẩu súng có vẻ là vũ khí cấp quân sự, hoặc ít nhất là vũ khí tự động" để thực hiện vụ tấn công từ trong xe.

Thị trưởng thị trấn Trappes, ông Ali Rabeh, cho biết đối tượng đã "xả súng hỗn loạn, muốn gây ra một cuộc thảm sát" và việc không có thêm nhiều nạn nhân thiệt mạng là một "phép màu".

Lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng khống chế và bắt giữ nghi phạm tại thị trấn Coignières lân cận chỉ sau chưa đầy 15 phút kể từ khi vụ việc bắt đầu.

Phản ứng trước vụ xả súng, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đăng tải trên mạng xã hội X rằng vụ việc "rất nghiêm trọng". Tổng thống Emmanuel Macron cũng bày tỏ sự sẻ chia sâu sắc với các nạn nhân.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh nước Pháp đang đặt trong tình trạng báo động cao giữa lúc các cuộc biểu tình và bạo loạn bùng phát trên toàn quốc liên quan đến chi phí sinh hoạt và ngân sách giáo dục.