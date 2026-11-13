Xả súng gần Nhà Trắng khiến nhiều người thương vong

Nhân viên thực thi pháp luật Mỹ làm việc tại hiện trường. Ảnh Reuters.

Theo thông tin từ giới chức thành phố và cơ quan thực thi pháp luật, vụ tấn công xảy ra tại một phòng tập thể dục ở khu phố Logan Circle, cách Nhà Trắng khoảng 1,6 km về phía đông bắc.

Phát biểu tại cuộc họp báo, quyền Cảnh sát trưởng thành phố JW Carroll cho biết những sĩ quan đầu tiên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi báo tin và phát hiện ít nhất một nạn nhân. Trong quá trình rà soát một tòa nhà chung cư gần đó, lực lượng chức năng bất ngờ hứng chịu làn đạn bắn ra từ tầng 7 – nơi nghi phạm đang cố thủ bên trong căn hộ của mình.

Một quan chức thực thi pháp luật tiết lộ với hãng tin Reuters rằng các chuyên gia đàm phán của cảnh sát đã liên lạc được với nghi phạm qua điện thoại. Tuy nhiên, ngay khi nghe thấy một tiếng súng vang lên từ bên trong căn hộ, lực lượng đặc nhiệm đã phá cửa xông vào và phát hiện đối tượng đã tử vong do tự bắn vào mình.

Hiện cảnh sát vẫn chưa xác định được động cơ chính thức của vụ việc, đồng thời chưa công bố danh tính của nghi phạm cũng như nạn nhân thiệt mạng. Một số nguồn tin cho biết trong lúc trao đổi với các đàm phán viên, nghi phạm đã phàn nàn về ban quản trị tòa nhà nơi hắn sinh sống. Trong số bốn người bị thương, có một nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ đối đầu căng thẳng đã khiến khu phố vốn nhộn nhịp này rơi vào tình trạng tê liệt. Nhiều cảnh sát cùng hàng chục xe cứu thương, xe tuần tra đã phong tỏa toàn bộ khu vực, chặn các tuyến đường và bố trí lính bắn tỉa trên các mái nhà lân cận.

Thị trưởng Washington, D.C. Muriel Bowser đã lên tiếng ca ngợi phản ứng nhanh chóng của lực lượng thực thi pháp luật trước điều mà bà mô tả là một "hành động bạo lực súng đạn vô nghĩa", đồng thời xác nhận Nhà Trắng đã được báo cáo đầy đủ về tình hình vụ việc.