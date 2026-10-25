Xả súng đẫm máu khiến ít nhất 40 người tử vong tại Nigeria

Các nhân chứng và lãnh đạo cộng đồng địa phương cho biết nhóm tấn công đi trên khoảng 50 chiếc xe máy, mỗi xe chở hai người, bất ngờ xông vào làng Binnari ngay sau giờ cầu nguyện ngày 23/10 theo giờ địa phương.

Bản đồ khu vực Karim-Lamido, bang Taraba, đông bắc Nigeria. Ảnh: Google Maps

Những kẻ tấn công xả súng, đốt cháy nhiều nhà dân và cướp phá hàng loạt cửa hàng. Thủ lĩnh cộng đồng Malam Abubakar Saifullahi cho biết: "Chúng cướp phá các cửa hàng, lấy đi tiền mặt, lương thực và các nhu yếu phẩm khác. Chúng cũng lấy đi những chiếc xe máy bị người dân bỏ lại khi tháo chạy khỏi cuộc tấn công". Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến nhiều cư dân phải bỏ chạy sang các vùng lân cận để tìm nơi trú ẩn, trong khi một số người khác bị báo cáo mất tích.

Ban đầu, lực lượng cảnh sát bang Taraba lên tiếng xác nhận cuộc tấn công và thông báo ghi nhận 10 nạn nhân tử vong. Tuy nhiên, đến 24/10, Tổ chức Ân xá Quốc tế khẳng định số người thiệt mạng thực tế đã lên tới ít nhất 40 người sau khi nhiều thi thể khác được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm. Cư dân địa phương cho biết họ đã gửi lời phát tín hiệu cầu cứu trong lúc cuộc tấn công diễn ra, nhưng lực lượng an ninh đã đến quá muộn để ngăn chặn thảm kịch.

Hiện giới chức Nigeria đã cử các đội phối hợp gồm cảnh sát và quân đội đến phong tỏa khu vực nhằm ngăn ngừa các đợt tấn công tiếp theo.

Cuộc tấn công tàn bạo này tiếp tục làm dấy lên mối lo ngại sâu sắc về tình hình an ninh nghiêm trọng tại khu vực. Miền bắc Nigeria đang trải qua làn sóng gia tăng các cuộc đột kích của các băng nhóm tội phạm vũ trang hạng nặng, chuyên bắn phá các ngôi làng, bắt giam dân thường để đòi tiền chuộc và cướp phá gia súc.