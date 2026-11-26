Sản phẩm OCOP của Công ty CP Nông lâm nghiệp Quyết Thắng Quảng Nam (xã Sông Vàng). Ảnh: CÔNG TÚ

Xác định nhiệm vụ trọng tâm

Xã Sông Vàng đã triển khai kế hoạch thực hiện chương trình OCOP giai đoạn 2026 - 2030, nhằm phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2029.

Chủ tịch UBND xã Sông Vàng Lê Văn Tư cho biết, địa phương xác định OCOP là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị; là thành phần quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 - 2030.

Đảng ủy, UBND xã rất chú trọng và đã lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục phát triển sản phẩm OCOP theo hướng đi vào chiều sâu, chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân thiện với môi trường.

Theo tìm hiểu, xã Sông Vàng có 10 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Ngoài củng cố và nâng cấp các sản phẩm hiện có, xã phấn đấu đến năm 2030 phải phát triển mới ít nhất 2 - 3 sản phẩm.

Những sản phẩm này phải có thương hiệu, gắn với chuỗi giá trị dựa trên thế mạnh, lợi thế về nguyên liệu của vùng đất giàu tiềm năng nông - lâm nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm đặc trưng từ kinh tế vườn (măng cụt, hồ tiêu, bưởi, cau…), kinh tế trang trại và du lịch sinh thái. Địa phương hình thành chuỗi giá trị hàng hóa gắn với cộng đồng theo hướng kinh tế tuần hoàn, bảo đảm hệ sinh thái bền vững.

Để làm được điều này, xã Sông Vàng đã xác định rõ những nội dung, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Ông Phạm Kim Thông, Trưởng phòng Kinh tế xã Sông Vàng chia sẻ, địa phương đã tăng cường tuyên truyền về lợi ích của chương trình OCOP, nhằm để người dân nâng cao giá trị sản phẩm làm ra, đồng thời thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển theo hướng hiện đại.

Từ đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện chương trình, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động; đẩy mạnh tính chủ động, sáng tạo, hợp tác của các chủ thể và cộng đồng. UBND xã phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức trong việc triển khai chương trình.

Đối với 10 sản phẩm OCOP đã đạt chuẩn, xã phấn đấu đến thời hạn đánh giá, công nhận lại đều đáp ứng tiêu chí và được công nhận lại theo quy định; nâng hạng ít nhất 2 sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao.

Xã Sông Vàng đặt mục tiêu xây dựng ít nhất 1 sản phẩm OCOP về dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái (nhóm thứ 6) gắn với đặc trưng kinh tế vườn và văn hóa làng quê.

Củng cố, nâng cao năng lực các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh đang tham gia; có ít nhất 30% chủ thể OCOP tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại (sàn thương mại điện tử, bán hàng trực tuyến, livestream); 70% số chủ thể OCOP ứng dụng công nghệ số trong quản lý và xúc tiến thương mại sản phẩm.

Ông Phạm Quốc Phòng phát triển búp hoa hồng thành sản phẩm trà hoa hồng Panan đạt chuẩn OCOP hạng 3 sao. Ảnh: HỒ QUÂN

Thành quả bước đầu

Chị Alăng Thị Lựu là công nhân thu hoạch, chế biến chè tại Công ty CP Nông lâm nghiệp Quyết Thắng Quảng Nam. Chị Lựu nói: “Mình làm ở đây được 8 năm rồi, ngày nào không ra vườn đồi cắt chè thì sẽ tham gia chế biến chè tại xưởng. Nói chung, công việc luôn ổn định, mức lương bình quân khoảng 8 triệu đồng/tháng. Nhờ vậy, mình có tiền nuôi 2 con còn nhỏ”.

Lãnh đạo công ty này cho hay đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Để phát triển kinh doanh, doanh nghiệp chú tâm củng cố vùng nguyên liệu, xây dựng, nâng cao chất lượng, tạo mẫu mã sản phẩm bắt mắt và đã có 2 sản phẩm đạt hạng 4 sao (trà xanh Quyết Thắng và trà Oo Long Quyết Thắng).

Giá trị sản phẩm chế biến từ chè xanh cung ứng ra thị trường mang lại nguồn thu cao hơn so với trước đây, góp phần cải thiện thu nhập người lao động.

Theo ông Phạm Kim Thông, trong năm 2026, xã Sông Vàng thường xuyên lồng ghép tuyên truyền chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tại các hội nghị, hội thảo, cuộc họp của xã, thôn và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Địa phương chú trọng phổ biến các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, giới thiệu những mô hình hiệu quả, cách làm hay của các chủ thể OCOP, đồng thời đẩy mạnh quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh việc duy trì, nâng cao chất lượng các sản phẩm hiện có, xã chú trọng khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương để phát triển sản phẩm mới; hỗ trợ các chủ thể tham gia hội chợ OCOP, các hoạt động xúc tiến thương mại do thành phố và các địa phương lân cận tổ chức.

Cùng với các kênh quảng bá truyền thống, xã đẩy mạnh giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội như tiktok, facebook, youtube; khuyến khích các chủ thể xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và khai thác các kênh thương mại điện tử nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ.

Hiện tại, UBND xã đã tiếp nhận hồ sơ bàn giao từ xã Đông Giang để tiếp tục thực hiện hỗ trợ chủ thể Phạm Quốc Phòng (thôn Ga Doong) phát triển sản phẩm mới chè dây búp Đông Giang. Từ đây, địa phương đề xuất UBND thành phố Đà Nẵng đánh giá, phân hạng OCOP và đánh giá lại sản phẩm 3 sao hết hạn (trà hoa hồng Panan) cho hộ kinh doanh Phạm Quốc Phòng với tổng kinh phí gần 85 triệu đồng (ngân sách nhà nước hỗ trợ 77,75 triệu đồng; chủ thể đối ứng 7,2 triệu đồng).

Hiện nay, nhiều sản phẩm OCOP trên địa bàn đang có đầu ra ổn định, đơn cử như trà xanh Quyết Thắng, trà hoa hồng Panan, chè dây hoa hồng, rượu sim, chè dây túi lọc Tuấn Hòa…

Giai đoạn 2026 - 2030, UBND xã Sông Vàng giao nhiệm vụ cho phòng chức năng chủ trì rà soát, lập hồ sơ phát triển 2 - 3 sản phẩm mới từ các sản phẩm lợi thế của địa phương. Đến nay, có 1 chủ thể đăng ký sản phẩm được thành phố đưa vào kế hoạch thực hiện năm 2026 với kinh phí hỗ trợ dự kiến là 200 triệu đồng.

Từ nay đến cuối năm 2026, Phòng Kinh tế xã sẽ tập trung rà soát, đánh giá các sản phẩm tiềm năng trên địa bàn xã để tư vấn các chủ thể chọn ý tưởng sản phẩm, đăng ký tham gia chương trình OCOP.

“Chúng tôi sẽ chủ trì phối hợp mở các lớp tập huấn, hướng dẫn cho các chủ thể xây dựng, triển khai phương án và kế hoạch sản xuất kinh doanh... Cố gắng thực hiện tốt các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ. Hỗ trợ, vận động chủ thể tham gia gian hàng tại các hội chợ sản phẩm OCOP và hàng nông sản do thành phố, các xã bạn tổ chức nhằm quảng bá thương hiệu địa phương, tìm kiếm đầu ra ổn định cho các sản phẩm”, ông Phạm Kim Thông bày tỏ.