Xã Sông Ray hỗ trợ pháp lý, việc làm và vốn vay cho đối tượng yếu thế

Ông Trần Đại Kỳ, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đồng Nai thông tin chính sách việc làm cho người chấp hành án phạt tù. Ảnh: Viết Cường

Tại hội nghị, người dân được Trung tâm Dịch vụ việc làm tư vấn, giới thiệu các cơ hội việc làm tại Đồng Nai; đồng thời cung cấp thông tin về thị trường lao động nước ngoài, giúp người lao động có thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu và khả năng của bản thân.

Bà Phan Thị Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý thành phố Đồng Nai tuyên truyền chính sách pháp luật quy định về xoá án tích. Ảnh: Viết Cường

Trung tâm Trợ giúp pháp lý thành phố Đồng Nai tập trung tuyên truyền các quy định về xóa án tích, tái hòa nhập cộng đồng và lý lịch tư pháp đối với người đã chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ hơn các quy định pháp luật, quyền và nghĩa vụ trong quá trình tái hòa nhập xã hội.

Dịp này, đại diện Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Cẩm Mỹ cũng thông tin về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, đặc biệt là những điểm mới của Quyết định số 44/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thông qua chương trình, các đơn vị mong muốn tăng cường kết nối giữa chính sách pháp luật với các giải pháp hỗ trợ sinh kế, giúp người yếu thế có điều kiện học nghề, tìm kiếm việc làm, tiếp cận vốn vay ưu đãi, từng bước ổn định cuộc sống và tự tin tái hòa nhập cộng đồng.