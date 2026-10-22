Xã Sơn Vĩ (Tuyên Quang): Tăng cường đối thoại, phát huy dân chủ ở cơ sở

Tại hội nghị đối thoại với nhân dân thôn Thượng Phùng ngày 26-6-2026, đồng chí Sùng Mí Nô, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Vĩ đã trực tiếp lắng nghe, trao đổi và giải đáp những kiến nghị của người dân. Sau khi được thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, người dân thẳng thắn nêu những khó khăn, vướng mắc trong đời sống, sản xuất. Các ý kiến chủ yếu liên quan đến đầu tư, nâng cấp đường giao thông nông thôn, bảo đảm an toàn điện, phòng, chống thiên tai, hỗ trợ phát triển sản xuất và những vấn đề dân sinh tại địa phương.

Đồng chí Sùng Mí Nô, Chủ tịch UBND xã Sơn Vĩ (Tuyên Quang) đối thoại trực tiếp với nhân dân thôn Thượng Phùng.

Ông Vừ Mí Pó, Trưởng thôn Thượng Phùng, chia sẻ: “Qua đối thoại, chúng tôi có dịp trực tiếp phản ánh những khó khăn của thôn đến chính quyền, đồng thời được thông tin rõ hơn về hướng giải quyết. Người dân mong muốn các kiến nghị tiếp tục được quan tâm, xử lý để việc đi lại, sinh hoạt và sản xuất thuận lợi hơn”.

Những vấn đề người dân nêu được Chủ tịch UBND xã và đại diện các cơ quan chuyên môn trao đổi, giải đáp tại hội nghị. Đối với các kiến nghị cần kiểm tra, xác minh, lãnh đạo xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động rà soát, nắm tình hình thực tế, phối hợp giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Người dân thôn Thượng Phùng nêu kiến nghị về những vấn đề liên quan đến đời sống, sản xuất tại hội nghị đối thoại với Chủ tịch UBND xã Sơn Vĩ.

Không chỉ đối thoại với người dân tại các thôn, xã Sơn Vĩ còn dành sự quan tâm đến những vấn đề đoàn viên, thanh niên đang gặp phải trong quá trình lập thân, lập nghiệp.

Tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với đoàn viên, thanh niên năm 2026 (ngày 19-10 vừa qua), nhiều ý kiến đề cập đến việc hỗ trợ khởi nghiệp, tiếp cận nguồn vốn, liên kết sản xuất và tìm đầu ra cho nông sản, nhất là sản phẩm đậu tương. Đoàn viên, thanh niên cũng quan tâm đến việc ứng dụng thương mại điện tử trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, đào tạo nghề và giải quyết việc làm tại địa phương.

Xã Sơn Vĩ chú trọng đối thoại với đoàn viên, thanh niên, lắng nghe và giải đáp những kiến nghị về khởi nghiệp, việc làm và phát triển kinh tế.

Anh Chảo Văn Quỳnh, thanh niên thôn Phìn Lò, xã Sơn Vĩ chia sẻ: “Hội nghị đối thoại là dịp để thanh niên trực tiếp bày tỏ nguyện vọng, những khó khăn trong quá trình khởi nghiệp và được lãnh đạo xã giải đáp, định hướng. Qua đó, chúng tôi có thêm thông tin về nguồn vốn hỗ trợ, cơ hội phát triển kinh tế, lựa chọn mô hình phù hợp và chủ động xây dựng kế hoạch trước khi khởi nghiệp”.

Từ những vấn đề cụ thể được người dân và thanh niên phản ánh, các cuộc đối thoại không chỉ là dịp để chính quyền nắm bắt tình hình mà còn giúp người dân hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách, trách nhiệm của các cơ quan trong giải quyết kiến nghị.

Anh Chảo Văn Quỳnh, thôn Phìn Lò, xã Sơn Vĩ nêu kiến nghị về hỗ trợ khởi nghiệp tại hội nghị đối thoại với Chủ tịch UBND xã.

Đồng chí Sùng Mí Nô, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Vĩ cho biết: “Đối thoại giúp chính quyền trực tiếp lắng nghe, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Những nội dung thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết; vấn đề cần xác minh phải làm rõ, xác định thời hạn thực hiện. Quan trọng nhất là các kiến nghị phải được xem xét, giải quyết thực chất, công khai, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị”.

Đồng chí Sùng Mí Nô (bên phải), Chủ tịch UBND xã Sơn Vĩ kiểm tra mô hình trồng cây ăn quả của người dân tại cơ sở.

Theo đồng chí Sùng Mí Nô, thời gian tới, xã tập trung tổ chức đối thoại trực tiếp tại các thôn, nhất là những địa bàn còn nhiều kiến nghị, vướng mắc liên quan đến tranh chấp đất đai, nguồn nước, quản lý, bảo vệ rừng và các vấn đề dân sinh. Chủ trương của xã là chủ động nắm tình hình, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, hạn chế khiếu kiện kéo dài, đơn thư vượt cấp, không để hình thành các điểm nóng về an ninh, trật tự.

Từ những cuộc đối thoại trực tiếp, chính quyền xã Sơn Vĩ từng bước đưa việc lắng nghe, tiếp thu và giải quyết kiến nghị của người dân trở thành nhiệm vụ thường xuyên. Qua đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố sự gắn bó giữa chính quyền với người dân, tạo sự đồng thuận trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững an ninh, trật tự nơi biên cương Tổ quốc.