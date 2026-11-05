Xã Sơn Vĩ (Tuyên Quang) phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và bảo vệ biên giới

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá kết quả phối hợp giữa Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun và Đồn Biên phòng Sơn Vĩ trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh quý III; đồng thời thảo luận, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026.

Xã Sơn Vĩ (Tuyên Quang) tổ chức hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa ba lực lượng Công an, Quân sự và Biên phòng.

Trong quý III, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Sơn Vĩ cơ bản ổn định; chủ quyền lãnh thổ, đường biên, mốc giới được giữ vững. Các lực lượng thường xuyên trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới; chủ động phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. Trong quý, lực lượng chức năng đã kiểm soát hơn 19.700 lượt xuất nhập cảnh.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật và các văn kiện pháp lý về biên giới Việt Nam - Trung Quốc được chú trọng; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu và gian lận thương mại. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được triển khai nghiêm túc; kết quả huấn luyện dân quân đạt 100% yêu cầu, trong đó khá, giỏi đạt 76,5%; tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho hơn 300 công dân nam đủ 17 tuổi. Các lực lượng cũng tích cực phối hợp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, khắc phục hậu quả sạt lở đất, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ rõ một số hạn chế trong công tác trao đổi thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân và quản lý lực lượng dân quân tại cơ sở; đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới.

Các lực lượng chức năng xã Sơn Vĩ phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới.

Tại hội nghị, đồng chí Sùng Mí Nô yêu cầu các lực lượng tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027; tăng cường quản lý cư trú, vũ khí, vật liệu nổ, bảo đảm an ninh trật tự, nhất là trong các dịp lễ, tết. Đồng thời, tăng cường công tác đối ngoại, trao đổi thông tin với lực lượng chức năng phía Trung Quốc, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.