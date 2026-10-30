Xã Sơn Vĩ (Tuyên Quang): Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng biên

Đưa dịch vụ y tế đến gần dân

Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt tại điểm khám Sơn Vĩ thuộc Trạm Y tế xã Sơn Vĩ để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ. Người cao tuổi, phụ nữ, người lao động được cán bộ y tế hướng dẫn đăng ký, đo huyết áp, kiểm tra các chỉ số sức khỏe, khám chuyên khoa và tư vấn phòng bệnh.

Có mặt tại điểm khám, bà Chảo Thị Phìn, thôn Lũng Làn, phấn khởi khi được các y, bác sĩ trực tiếp thăm khám, tư vấn sức khỏe. Bà chia sẻ: “Chúng tôi tuổi đã cao, đi lại khó khăn, mỗi lần xuống bệnh viện khám bệnh đều mất nhiều thời gian. Nay được các bác sĩ về tận xã thăm khám, bà con rất vui, không phải vất vả đi xa như trước”.

Đông đảo người dân được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại điểm khám Sơn Vĩ thuộc Trạm Y tế xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang.

Sơn Vĩ là xã biên giới có gần 100% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều thôn cách xa trung tâm, giao thông đi lại khó khăn. Điều kiện kinh tế còn hạn chế khiến không ít người dân, nhất là người cao tuổi, trẻ em và các hộ nghèo, gặp trở ngại khi tiếp cận dịch vụ y tế. Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền xã xác định đưa dịch vụ y tế đến gần dân là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Thay vì chỉ tổ chức khám tại trạm y tế, địa phương triển khai các đợt khám lưu động tại thôn, bản, ưu tiên những khu vực xa trung tâm. Cán bộ y tế trực tiếp kiểm tra sức khỏe, tư vấn phòng bệnh, hướng dẫn người dân theo dõi các chỉ số sức khỏe, phát hiện những trường hợp cần thăm khám chuyên sâu.

Ông Nguyễn Văn Lượng, Phó giám đốc Trạm Y tế xã Sơn Vĩ, cho biết: “Khám sức khỏe lưu động giúp người dân ở các thôn xa trung tâm được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn. Qua thăm khám, cán bộ y tế nắm bắt tình hình sức khỏe, phát hiện những trường hợp cần theo dõi, điều trị; đồng thời tuyên truyền để bà con hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ, thay vì chỉ đến cơ sở y tế khi có bệnh”.

Cán bộ Trạm Y tế xã Sơn Vĩ tổ chức khám sức khỏe lưu động cho người dân tại các thôn trên địa bàn.

Cùng với khám lưu động, xã duy trì hoạt động tại các điểm y tế cơ sở. Sau khi sáp nhập ba trạm y tế Thượng Phùng, Xín Cái và Sơn Vĩ thành Trạm Y tế xã Sơn Vĩ từ tháng 2-2026, các điểm khám tại cơ sở cũ tiếp tục hoạt động, bảo đảm công tác khám, chữa bệnh không bị gián đoạn.

10 tháng đầu năm 2026, toàn xã tổ chức khám sức khỏe cho 16.760 người, đạt trên 90% số người dân có mặt trên địa bàn. Kết quả này cho thấy nỗ lực mở rộng diện bao phủ khám sức khỏe, nhất là tại các thôn xa trung tâm.

Đồng bộ giải pháp, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, UBND xã Sơn Vĩ xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho Trạm Y tế, Phòng Văn hóa - Xã hội, các thôn, trường học và đơn vị liên quan; tăng cường phối hợp với các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang và lực lượng quân y biên phòng nhằm huy động sự hỗ trợ về chuyên môn, nhân lực, vật tư y tế.

Trong điều kiện nguồn lực tại chỗ còn hạn chế, địa phương chú trọng phối hợp với các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài tỉnh tổ chức khám chuyên khoa, sàng lọc bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí. Qua đó, người dân có thêm cơ hội được chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương, giảm thời gian và chi phí đi lại.

Xã Sơn Vĩ phối hợp với các bệnh viện tuyến trên và cơ sở y tế ngoài tỉnh tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân.

Tháng 6-2026, Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Phú Thọ phối hợp với xã Sơn Vĩ tổ chức khám mắt, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho người dân. Tại chương trình, bà con được kiểm tra thị lực, hướng dẫn phòng ngừa các bệnh về mắt và tư vấn điều trị khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Hoạt động này góp phần bổ sung nguồn lực chuyên môn cho y tế cơ sở, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của đồng bào vùng biên.

Cùng với chăm sóc sức khỏe cộng đồng, xã Sơn Vĩ quan tâm công tác y tế học đường, nhất là tại các trường nội trú, bán trú. Thông qua phối hợp với ngành y tế, các chương trình khám, sàng lọc miễn phí được tổ chức nhằm đánh giá thể trạng, phát hiện sớm những bệnh thường gặp ở học sinh.

Tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Vĩ, nơi tiếp nhận học sinh từ nhiều thôn, bản, việc chăm sóc sức khỏe được chú trọng bởi phần lớn các em học tập, sinh hoạt xa gia đình. Qua các đợt khám, học sinh được kiểm tra thể lực, khám nội khoa, mắt, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt; tư vấn dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân và phòng, chống bệnh học đường. Kết quả thăm khám được tổng hợp để nhà trường, phụ huynh phối hợp theo dõi sức khỏe cho các em.

Các y, bác sĩ khám, tư vấn sức khỏe cho học sinh trên địa bàn xã Sơn Vĩ.

Có hai con đang học tại trường, chị Hoàng Mẩy Piền chia sẻ: “Việc tổ chức khám sức khỏe ngay tại trường giúp gia đình bớt khó khăn khi phải đưa con đi khám ở xa. Phụ huynh cũng nắm được tình trạng sức khỏe của con để phối hợp với giáo viên chăm sóc phù hợp”.

Một trong những giải pháp được địa phương đẩy mạnh là ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sức khỏe. Theo báo cáo, tỷ lệ áp dụng đầy đủ phần mềm quản lý khám, chữa bệnh và tỷ lệ sử dụng căn cước công dân gắn chip khi khám, chữa bệnh đều đạt 100%. Dữ liệu tiêm chủng, thai sản, trẻ em được cập nhật trên hệ thống y tế cơ sở. Trạm Y tế từng bước hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử, chú trọng quản lý người mắc bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường; theo dõi, tư vấn và chuyển tuyến khi cần thiết.

Công tác y tế dự phòng, tiêm chủng mở rộng và truyền thông giáo dục sức khỏe được duy trì thường xuyên. Trên địa bàn không ghi nhận ổ dịch lớn, không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm.

Trao đổi về việc triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW, ông Trần Việt Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Vĩ, nhấn mạnh: “Địa phương xác định chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Trong đó, ưu tiên củng cố y tế cơ sở, đưa dịch vụ y tế đến gần người dân và tăng cường phối hợp với các cơ sở y tế tuyến trên để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh”.

Lãnh đạo xã Sơn Vĩ trực tiếp theo dõi hoạt động khám sức khỏe, động viên đội ngũ y, bác sĩ thực hiện nhiệm vụ.

Theo ông Trần Việt Hùng, hiệu quả khám sức khỏe không chỉ thể hiện ở số người tham gia mà quan trọng hơn là khả năng phát hiện sớm bệnh tật, theo dõi sau khám, quản lý người mắc bệnh và bảo đảm điều trị phù hợp. Thời gian tới, xã tiếp tục rà soát, tổ chức khám bổ sung cho những trường hợp chưa tham gia; nâng cao năng lực Trạm Y tế, quan tâm bố trí nhân lực, trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế; tăng cường phối hợp với các bệnh viện trong khám, sàng lọc và điều trị bệnh.

Đồng thời, địa phương tập trung hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước quản lý sức khỏe liên tục cho người dân; phát huy vai trò của trưởng thôn, nhân viên y tế thôn, bản và các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, vận động nhân dân khám sức khỏe định kỳ, chủ động phòng bệnh.

Từ củng cố y tế cơ sở, tổ chức khám lưu động đến huy động nguồn lực và ứng dụng công nghệ thông tin, Sơn Vĩ đang từng bước chuyển từ khám, chữa bệnh thụ động sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe. Những giải pháp phù hợp với điều kiện địa bàn biên giới góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đồng bào vùng cao.