Xã Sơn Vĩ (Tuyên Quang) đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao quần chúng

Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Vĩ, phát biểu khai mạc Giải bóng chuyền.

Các đồng chí lãnh đạo xã Sơn Vĩ trao cờ lưu niệm tặng các đội bóng tham gia giải.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Việt Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Vĩ, Trưởng ban tổ chức giải nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động thể dục, thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, tăng cường giao lưu, đoàn kết và xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở cơ sở. Đồng chí đề nghị các vận động viên phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, thi đấu hết mình, tôn trọng đối thủ, trọng tài và khán giả, chấp hành nghiêm điều lệ giải; đội ngũ trọng tài điều hành các trận đấu khách quan, công tâm, chính xác, góp phần lan tỏa văn hóa ứng xử văn minh trong thể thao.

Giải đấu quy tụ 14 đội bóng đến từ các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và trường học trên địa bàn xã. Trong đó, nội dung bóng chuyền da nam có 6 đội, bóng chuyền hơi nữ có 8 đội, mỗi nội dung chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn các đội vào bán kết, tranh giải ba và chung kết.

Giải bóng chuyền xã Sơn Vĩ góp phần triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, hướng tới xây dựng con người Việt Nam có nhân cách, lối sống tốt đẹp, thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao quần chúng.

Pha tranh bóng quyết liệt tại nội dung bóng chuyền da nam.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bước vào thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, cống hiến nhiều pha bóng đẹp, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả theo dõi, cổ vũ. Giải diễn ra trong hai ngày 13 và 14-11, tại sân Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Vĩ; dự kiến bế mạc và trao giải vào chiều 14-11.

Giải đấu được tổ chức chào mừng kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Tuyên Quang, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Đây cũng là hoạt động góp phần triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, gắn với nội dung thành phần số 1: Phát triển con người Việt Nam có nhân cách, lối sống tốt đẹp; lan tỏa các giá trị văn hóa, chuẩn mực đạo đức, văn hóa ứng xử, thúc đẩy lối sống lành mạnh và phong trào thể dục, thể thao quần chúng trên địa bàn xã.