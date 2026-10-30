Xã Sơn Lương đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Hoàng Văn Thịnh

Hài cốt liệt sĩ Hoàng Văn Thịnh được đón nhận về an táng tại nghĩa trang quê nhà sau 55 năm hy sinh.

Liệt sĩ Hoàng Văn Thịnh sinh năm 1952 trong gia đình có truyền thống yêu nước. Là con trai duy nhất trong gia đình có 6 người con, đồng chí sớm mang trong mình tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp cách mạng.

Tháng 5/1971 khi mới 19 tuổi, đồng chí đã tạm biệt gia đình, quê hương lên đường nhập ngũ, tham gia Quân đội nhân dân Việt Nam, trực tiếp chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngày 11/12/1971, đồng chí Hoàng Văn Thịnh đã anh dũng hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ. Sau khi hy sinh, hài cốt của đồng chí được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị).

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Hoàng Văn Thịnh được tổ chức trang nghiêm, chu đáo, đúng quy định.

Sau 55 năm nằm lại nơi chiến trường, hài cốt liệt sĩ Hoàng Văn Thịnh được đón trở về an nghỉ tại nghĩa trang quê nhà. Đây không chỉ là nguyện vọng tha thiết của gia đình, dòng họ mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Sơn Lương đối với người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Việc tổ chức đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Hoàng Văn Thịnh thể hiện đạo lý truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; khẳng định sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã không tiếc máu xương vì nền độc lập, tự do của đất nước. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.