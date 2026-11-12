Xã Sơn Đồng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Biểu diễn văn nghệ tại ngày hội. Ảnh: Thùy Duyên

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Ông Nguyễn Đức Mạnh - Phó Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Nội cho biết: Thôn Nội được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba thôn Thượng, Gạch và Chiêu. Thôn hiện có 993 hộ, 4.012 nhân khẩu. Nhân dân thôn Nội tiếp tục duy trì, phát huy thế mạnh các nghề truyền thống như tạc tượng, điêu khắc, sơn son, thếp vàng và sản xuất đồ thờ, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Đến nay, địa bàn thôn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đặc biệt, Ban Công tác Mặt trận phối hợp với Chi hội Phụ nữ triển khai mô hình phân loại rác thải tại nguồn, xây dựng và duy trì mô hình “Ngôi nhà xanh” thu gom rác thải tái chế và pin đã qua sử dụng, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Chi bộ và các lực lượng tại cơ sở đã tích cực hỗ trợ nhân dân thực hiện các nhiệm vụ số hóa dữ liệu đất đai, sử dụng ứng dụng eTax Mobile để nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tham gia các nền tảng thông tin của địa phương và triển khai sổ tay đảng viên điện tử.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thùy Duyên

Trong năm 2026, thôn đã đề xuất các cơ quan, tổ chức hỗ trợ 35 suất quà cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn tổng trị giá 21 triệu đồng; hỗ trợ một hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sửa chữa nhà Đại đoàn kết 20 triệu đồng. Các hoạt động khuyến học, khuyến tài, chăm lo thiếu nhi, người cao tuổi, gia đình chính sách và những trường hợp khó khăn được duy trì thường xuyên...

Tại ngày hội, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đồng Nguyễn Đình Trường đề nghị thôn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chăm lo an sinh xã hội; tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội năm 2027, xây dựng thôn Nội trở thành khu dân cư đoàn kết, văn minh, nghĩa tình và phát triển.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đồng Nguyễn Đình Trường phát biểu. Ảnh: Thùy Duyên

Xã Sơn Đồng tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn. Ảnh: Thùy Duyên

Nhân dịp này, Ban Tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026; tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và cộng đồng đối với những người còn gặp khó khăn trong cuộc sống.