Xã Sơn Đồng tháo gỡ vướng mắc giao đất dịch vụ cho người dân
UBND xã Sơn Đồng đang triển khai Đề án giải quyết những tồn tại trong thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ theo Nghị quyết 44 của HĐND thành phố Hà Nội. Theo kết quả rà soát đến ngày 20/11/2026, toàn xã có 1.142 hộ thuộc diện bị thu hồi dưới 30% diện tích đất nông nghiệp, với tổng diện tích đất dịch vụ dự kiến 2,57 ha.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-son-dong-thao-go-vuong-mac-giao-dat-dich-vu-cho-nguoi-dan-246261129174744166.htm