Xã Sơn Đồng kiện toàn tổ chức bộ máy, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: NS

Kỳ họp do Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Đồng Nguyễn Đăng Sơn và Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã Khuất Trọng Kiên điều hành.

Tại kỳ họp, HĐND xã Sơn Đồng đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Duy Cương do chuyển công tác. Trước đó, ông Nguyễn Duy Cương được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội theo Quyết định số 73/QĐ-HĐND ngày 30-7-2026.

HĐND xã đồng thời tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, ông Trịnh Văn Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng.

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Đồng Trịnh Văn Khánh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã. Ảnh: NS

Một nội dung quan trọng được HĐND xã Sơn Đồng xem xét, quyết nghị tại kỳ họp là Đề án tổ chức lại các phòng chuyên môn và phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, hợp đồng lao động thuộc UBND xã.

Theo Đề án, bộ máy chuyên môn thuộc UBND xã được tổ chức lại thành 5 phòng, chính thức hoạt động từ ngày 1-10-2026. Cụ thể, Văn phòng HĐND và UBND xã được bố trí 19 biên chế công chức và 5 hợp đồng lao động; thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp, công tác văn phòng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác đối ngoại...

Phòng Nội vụ - Tư pháp được thành lập trên cơ sở tiếp nhận lĩnh vực Nội vụ, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo từ Phòng Văn hóa - Xã hội và lĩnh vực Tư pháp từ Văn phòng HĐND và UBND xã; Phòng Kinh tế được tổ chức lại, phụ trách các lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch, Công Thương và tiếp nhận thêm lĩnh vực Khoa học và Công nghệ từ Phòng Văn hóa - Xã hội; Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường được thành lập mới trên cơ sở tiếp nhận các lĩnh vực Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường từ Phòng Kinh tế; Phòng Văn hóa - Xã hội được tổ chức lại, tập trung phụ trách các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Y tế.

Tại kỳ họp, HĐND xã Sơn Đồng cũng xem xét, thảo luận và thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách xã năm 2026.

Theo đó, HĐND xã thống nhất bổ sung dự toán thu, chi thường xuyên từ nguồn bổ sung có mục tiêu của thành phố với tổng số tiền 62.199,001 triệu đồng; đồng thời điều chỉnh tăng, giảm một số khoản thu, chi ngân sách cân đối, bố trí nguồn lực cho cải cách tiền lương và dự phòng ngân sách theo quy định.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2026 (đợt 4), HĐND xã thống nhất phương án điều chỉnh, phân bổ vốn phù hợp tiến độ thực hiện và nhu cầu nguồn lực của từng dự án.

Trong đó, nguồn vốn ngân sách thành phố hỗ trợ được điều chỉnh giảm 20,788 tỷ đồng tại 6 dự án và điều chỉnh tăng 5 tỷ đồng cho 4 dự án. Nguồn vốn ngân sách xã điều chỉnh giảm 24,407 tỷ đồng tại 13 dự án; đồng thời điều chỉnh tăng 13,286 tỷ đồng cho 4 dự án và phân bổ 10,093 tỷ đồng cho 1 dự án mới.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Đồng Nguyễn Đăng Sơn phát biểu bế mạc. Ảnh: NS

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Đồng Nguyễn Đăng Sơn nhấn mạnh, các nghị quyết được thông qua có ý nghĩa quan trọng đối với công tác điều hành ngân sách, đầu tư phát triển và kiện toàn tổ chức bộ máy.

Chủ tịch HĐND xã đề nghị UBND xã khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết; quản lý ngân sách công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, bảo đảm chất lượng các công trình, dự án. Đồng thời, sớm hoàn thiện các thủ tục phê chuẩn kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND xã, tổ chức lại các phòng chuyên môn, phân công nhiệm vụ phù hợp, bảo đảm bộ máy hoạt động ổn định, hiệu quả từ ngày 1-10-2026.