Xã Sơn Đồng họp rút kinh nghiệm từ vụ cháy xưởng đêm 23-9

Quang cảnh buổi họp. Ảnh: N.S

Theo báo cáo, khoảng 21h05 ngày 23-9, xảy ra vụ cháy tại cụm nhà kho, xưởng do Công ty TNHH Hoàn Cầu cho thuê, thuộc khu vực Cụm công nghiệp Bắc An Khánh, xã Sơn Đồng.

Ngay sau khi nhận tin báo, UBND xã, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng các lực lượng chức năng đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội cùng các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn triển khai chữa cháy, khoanh vùng, ngăn cháy lan.

Đến khoảng 0h ngày 24-9, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến các nhà xưởng lân cận.

Các lực lượng tham gia chữa cháy. Ảnh: N.S

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá công tác phối hợp, huy động lực lượng, phương tiện trong xử lý vụ cháy; đồng thời phân tích những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Các đại biểu cũng đề xuất những giải pháp cấp bách nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý, hạn chế nguy cơ cháy, nổ trên địa bàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đồng Nguyễn Đình Trường ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các lực lượng tham gia chữa cháy; đồng thời đánh giá cao sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong quá trình xử lý vụ việc.

Bí thư Đảng ủy xã yêu cầu UBND xã khẩn trương rà soát, xác định thiệt hại do vụ cháy gây ra; phối hợp với cơ quan Công an điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý các vi phạm theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Đình Trường yêu cầu tổ chức tổng rà soát, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kho, xưởng và những khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng ngừa cháy, nổ; hướng dẫn người dân trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu, chủ động xử lý khi có sự cố xảy ra.

Cùng với đó, xã Sơn Đồng rà soát nguồn nước, trụ nước và các điều kiện phục vụ chữa cháy; củng cố phương châm “4 tại chỗ”, xây dựng phương án huy động nhanh lực lượng, phương tiện của các doanh nghiệp và nhân dân khi xảy ra sự cố.

Đảng ủy xã Sơn Đồng cũng yêu cầu các thôn, tổ dân phố và lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý các nguy cơ ngay từ cơ sở; rà soát quy hoạch, đánh giá nguy cơ cháy, nổ tại các cụm công nghiệp, làng nghề, khu dân cư; đề xuất phương án khắc phục đối với các cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy.