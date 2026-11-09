Xã Sơn Đồng đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đà phát triển hạ tầng

Sự đồng thuận của người dân góp phần thúc đẩy tiến độ các công trình trường học, giao thông, cây xanh và thể thao, từng bước hoàn thiện hạ tầng địa phương.

Tuyến đường bờ trái kênh Đan Hoài nối từ đường Nguyễn Viết Thứ đến Đại lộ Thăng Long (xã Sơn Đồng), đã hoàn thành giúp giao thông thuận lợi. Ảnh: NM

Đồng thuận từ cơ sở, khơi thông mặt bằng

Những ngày này, tại công trường xây dựng Trường Mầm non Song Phương A, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Công trình có diện tích xây dựng khoảng 5.000m², đáp ứng nhu cầu học tập của 9 lớp mầm non. Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng vào tháng 5-2026, dự án đã nhanh chóng được khởi công, hiện đang chuẩn bị đổ sàn tầng 1.

Theo ông Nguyễn Công Ánh, cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Sơn Đồng, khó khăn lớn nhất trong quá trình giải phóng mặt bằng dự án là khu đất nông nghiệp có nhiều phần mộ, trong đó có những ngôi mộ tồn tại qua nhiều thế hệ. Có ngôi mộ niên đại hơn 400 năm.

Việc di chuyển không chỉ liên quan đến một hộ gia đình mà còn gắn với tâm linh, tình cảm và trách nhiệm của cả dòng họ. Vì vậy, cán bộ thực hiện dự án phải kiên trì tuyên truyền, giải thích, vận động để các gia đình thống nhất phương án di chuyển, đồng thời nghiên cứu quy hoạch, sắp xếp lại vị trí các phần mộ phù hợp.

Tương tự, dự án Trường Tiểu học Lại Yên B có diện tích khoảng 1,5ha, nằm liền kề Trung tâm Thể thao Lại Yên, cũng đòi hỏi hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích mới có thể triển khai. Đến tháng 7-2026, công tác này mới hoàn tất, tạo điều kiện khởi công công trình.

Trường Mầm non Song Phương A đã được khởi công ngay sau khi có mặt bằng sạch. Ảnh: NM

Thực tế triển khai các dự án cho thấy, khó khăn trong giải phóng mặt bằng ở Sơn Đồng không chỉ nằm ở diện tích đất thu hồi lớn mà còn liên quan đến nguồn gốc đất, quyền lợi của các hộ gia đình và những yếu tố văn hóa, tâm linh. Để tháo gỡ, xã xác định tuyên truyền, vận động phải đi trước; quá trình thực hiện cần công khai, minh bạch, lắng nghe và giải quyết thỏa đáng những kiến nghị chính đáng của người dân.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Sơn Đồng Nguyễn Chí Hiệu cho biết, địa phương đang triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng hạ tầng. Vì vậy vai trò của cấp ủy, chi bộ cơ sở, các đoàn thể trong nắm bắt tình hình, tuyên truyền và vận động nhân dân là rất quan trọng.

Một ví dụ là dự án đường liên khu vực 6, đi qua khu dân cư với khoảng 100 hộ gia đình. Nhờ phát huy vai trò của cấp ủy, chi bộ và sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể, công tác tuyên truyền, vận động được triển khai sát từng hộ, qua đó tạo sự đồng thuận cao.

Dự án Trường Tiểu học Lại Yên B có diện tích khoảng 1,5ha đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đơn vị thi công đang khẩn trương san nền thực hiện dự án. Ảnh: NM

Tạo quỹ đất sạch, thúc đẩy các công trình hạ tầng

Theo UBND xã Sơn Đồng, từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương triển khai giải phóng mặt bằng 25 dự án với tổng diện tích thu hồi khoảng 69,47ha, liên quan đến 2.278 hộ gia đình, cá nhân. Đến nay, xã đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 13/25 dự án, với diện tích khoảng 40,74ha, liên quan 1.450 hộ. Kết quả này tạo điều kiện quan trọng để nhiều công trình chuyển sang giai đoạn thi công, sớm phát huy hiệu quả đầu tư.

Trong lĩnh vực giáo dục, các dự án Trường THCS Sơn Đồng, Trường Tiểu học Lại Yên B và Trường Mầm non Song Phương A đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đang được triển khai xây dựng. Đây là những công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần bổ sung trường lớp, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của người dân trên địa bàn.

Ở lĩnh vực giao thông, nhiều dự án được tập trung triển khai như đường liên khu vực 6, đường Lại Yên - Vân Canh và tuyến đường bờ trái kênh Đan Hoài. Đáng chú ý, tuyến đường bờ trái kênh Đan Hoài dài khoảng 1,8km, nối từ đường Nguyễn Viết Thứ đến Đại lộ Thăng Long, đã hoàn thành. Từ một tuyến bờ mương nhỏ kết hợp đất nông nghiệp, công trình được đầu tư mở rộng với mặt cắt hơn 20m, bao gồm lòng đường, vỉa hè, cây xanh và hệ thống điện chiếu sáng.

Các dự án hạ tầng giao thông, trường học, cây xanh, khu thể thao... tạo đà để Sơn Đồng phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Ảnh: NM

Khi đưa vào sử dụng, tuyến đường không chỉ cải thiện điều kiện đi lại của người dân mà còn tăng cường kết nối giao thông giữa Đại lộ Thăng Long với các khu vực Đắc Sở, Yên Sở, Minh Khai, Đan Phượng, góp phần giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu và tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương.

Cùng với trường học, giao thông, các dự án cây xanh và thể dục thể thao cũng được xã quan tâm. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng tại các khu vực Lại Yên, Sơn Đồng, Vân Canh đã hoàn thành, các công trình đang được tổ chức thi công. Thời gian tới, địa phương tiếp tục triển khai các dự án cây xanh, khu thể thao tại Song Phương, Phương Viên 1 và Tiền Lệ, từng bước bổ sung không gian sinh hoạt cộng đồng, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng Cao Văn Tâm, khối lượng công việc còn lại vẫn rất lớn. Nhiều dự án đang tiếp tục thực hiện các bước kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, lập và hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Một số trường hợp chưa phối hợp kiểm đếm, chưa thống nhất phương án hoặc chưa nhận tiền bồi thường. Đơn cử, dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng đường 70 (đoạn từ đường Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ) còn 120 hộ; dự án khu cây xanh thể dục thể thao Song Phương còn nhiều trường hợp đang hoàn thiện thủ tục và phương án chi trả…

Để hoàn thành các nhiệm vụ cuối năm 2026, UBND xã Sơn Đồng giao Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phối hợp với Phòng Kinh tế tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất, hoàn thiện hồ sơ và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đồng thời, xã đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân; phát huy vai trò giám sát, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các hộ dân. Các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND xã cũng được đề nghị tăng cường giám sát, chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh.