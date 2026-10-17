Xã Sơn Cẩm Hà trao Giải thưởng Lê Cơ cho 54 cá nhân tiêu biểu
Sáng 17/10, UBND xã Sơn Cẩm Hà tổ chức lễ trao Giải thưởng Lê Cơ lần thứ II năm 2026, vinh danh 54 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và công tác giáo dục.
Giải thưởng mang tên chí sĩ Lê Cơ (1870 - 1918), người con quê hương Sơn Cẩm Hà, dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp khai dân trí, chấn dân khí.
Hoạt động này kế thừa Quỹ học bổng Lê Cơ do nhà giáo Lê Nguyên Đại khởi xướng năm 2017 nhằm khuyến khích tinh thần hiếu học, khuyến tài, động viên học sinh, sinh viên nỗ lực vươn lên.
Qua 8 đợt trao thưởng, Quỹ học bổng Lê Cơ ghi nhận thành tích của 163 lượt học sinh, sinh viên, với tổng kinh phí hơn 350 triệu đồng. Nhiều em đạt giải tại các kỳ thi, hội thi hoặc tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc tại các trường đại học; đội ngũ giáo viên có đóng góp trong công tác bồi dưỡng học sinh đạt thành tích cao.
Năm 2025, xã Sơn Cẩm Hà tổ chức trao Giải thưởng Lê Cơ lần thứ I. Tiếp nối kết quả đó, lần trao giải thứ II năm 2026 tiếp tục ghi nhận những thành tích nổi bật, đồng thời khơi dậy tinh thần tự học, sáng tạo và ý chí vượt khó trong thế hệ trẻ.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức phát động ủng hộ Quỹ Giải thưởng Lê Cơ, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp, bổ sung nguồn lực duy trì và phát triển quỹ.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/xa-son-cam-ha-trao-giai-thuong-le-co-cho-54-ca-nhan-tieu-bieu-3355490.html