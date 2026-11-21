Trao các bộ loa tuyên truyền lưu động cho 9 thôn của xã Sơn Cẩm Hà. Ảnh: D.LỆ

Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh của sự phát triển bền vững, thời gian qua, xã Sơn Cẩm Hà có nhiều hoạt động lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc trong đời sống nhân dân.

Xã đã tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, bảo tồn các trò chơi dân gian, trình diễn nghề truyền thống...

Qua đó, phát huy những giá trị văn hóa nội sinh của địa phương như: giá trị các di tích lịch sử, truyền thống hiếu học, phong tục tập quán, tình làng nghĩa xóm, tạo nên tinh thần đoàn kết bền chặt góp phần xây dựng cuộc sống mới.

UBND xã Sơn Cẩm Hà khởi công các công trình đầu tư thiết chế văn hóa, thể thao. Ảnh: D.LỆ

Tại lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, UBND xã Sơn Cẩm Hà trao tặng 9 bộ máy vi tính, 9 bộ loa tuyên truyền lưu động cho 9 thôn, do ông Nguyễn Văn Thành và ông Nguyễn Toàn Thắng tài trợ với tổng giá trị 150 triệu đồng.

UBND xã khởi công sửa chữa, nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao trên địa bàn. Các công trình được đầu tư từ nguồn kinh phí nhà nước, tổng giá trị đầu tư gần 5 tỷ đồng.

UBND xã Sơn Cẩm Hà khánh thành công trình đèn tín hiệu giao thông. Ảnh: D.LỆ

Đồng thời khánh thành công trình đèn tín hiệu giao thông tại nút giao ĐT.614 và ĐT.615 khu vực trung tâm xã, với tổng mức đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng.