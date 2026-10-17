Xã Sơn Cẩm Hà, Đà Nẵng trao Giải thưởng Lê Cơ lần thứ II, năm 2026

Giải thưởng Lê Cơ lan tỏa truyền thống hiếu học và tinh thần khuyến học, khuyến tài của quê hương xứ Quảng.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Cẩm Hà; cùng các thầy cô giáo, nhà tài trợ, phụ huynh và các học sinh, sinh viên được vinh danh.

Trước khi diễn ra chương trình tại hội trường UBND xã, các đại biểu và Ban Tổ chức đã tổ chức lễ dâng hương tại Nhà lưu niệm và khuôn viên Tượng đài cụ Lê Cơ, thuộc phân hiệu Tiên Sơn, thôn Phú Lâm.

Tại buổi lễ, UBND xã Sơn Cẩm Hà công bố quyết định và trao Giải thưởng Lê Cơ lần thứ II, năm 2026 cho 54 học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Các cá nhân được vinh danh thuộc nhiều nhóm thành tích, từ học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi đến sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, loại giỏi và những người đạt trình độ sau đại học.

Trong 54 trường hợp được trao thưởng có sinh viên tốt nghiệp Đại học loại Xuất sắc: 9; sinh viên loại Giỏi: 18; học sinh 12 năm liền đạt loại xuất sắc, đạt giải Nhì cấp thành phố: 4; học sinh 12 năm liền đạt loại xuất sắc và có giải thưởng cấp thành phố: 5, học sinh 9 năm liền đạt loại xuất sắc, đạt giải Ba các hội thi, kỳ thi cấp thành phố: 11 và 07 giáo viên bồi dưỡng học sinh đạt giải cấp thành phố. Tổng kinh phí trao thưởng năm 2026 là 106 triệu đồng.

Các học sinh được nhận giải thưởng Lê Cơ tại xã Sơn Cẩm Hà lần thứ 2, năm 2026.

UBND xã Sơn Cẩm Hà thành lập Quỹ Giải thưởng Lê Cơ trên cơ sở kế thừa và phát triển Quỹ học bổng Lê Cơ được sáng lập năm 2017. Qua quá trình hoạt động, quỹ đã trở thành nguồn động viên, góp phần khích lệ học sinh, sinh viên nỗ lực học tập, rèn luyện và vượt khó vươn lên.

Năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 120 năm thành lập Trường Tân học Phú Lâm, địa phương đã trao Giải thưởng Lê Cơ cho 27 học sinh, sinh viên xuất sắc. Tiếp nối kết quả đó, lễ trao giải năm 2026 tiếp tục khẳng định sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng đối với công tác khuyến học, khuyến tài.

Theo thống kê của địa phương, tính đến năm 2026, qua 9 năm hình thành và phát triển, Quỹ Giải thưởng Lê Cơ đã trao thưởng cho 201 lượt học sinh, sinh viên, với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Những con số ấy cho thấy sự chung tay của cộng đồng trong việc khuyến khích học tập, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, đồng thời góp phần gìn giữ truyền thống hiếu học của quê hương.

Tại buổi lễ, đại diện Hội Khuyến học xã Sơn Cẩm Hà kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân tiếp tục quan tâm, đóng góp xây dựng Quỹ Giải thưởng Lê Cơ ngày càng phát triển bền vững.

Việc duy trì và phát triển quỹ không chỉ tạo thêm động lực cho học sinh, sinh viên phấn đấu học tập mà còn góp phần xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy phong trào học tập suốt đời và phát triển công dân học tập tại địa phương.

Chí sĩ Lê Cơ (1870-1914), người con ưu tú của làng Phú Lâm, huyện Hà Đông, nay thuộc xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng, là người khởi xướng và sáng lập Trường Tân học Phú Lâm vào khoảng năm 1904-1905. Đây là một trong những cơ sở tiêu biểu của phong trào Duy Tân ở xứ Quảng, đề cao tinh thần thực học, thực nghiệp, đưa chữ quốc ngữ vào giảng dạy, góp phần mở mang dân trí và từng bước xóa bỏ những hủ tục lạc hậu. Trường Tân học Phú Lâm để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử giáo dục địa phương, gắn với tư tưởng tiến bộ của phong trào Duy Tân: "Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh". Tinh thần ấy tiếp tục được các thế hệ hôm nay kế thừa bằng những việc làm thiết thực, trong đó có việc chăm lo học tập, biểu dương tài năng và khuyến khích thế hệ trẻ vươn lên.