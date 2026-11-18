Xã Sơn Cẩm Hà bàn giao 3 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn
Chiều 18/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Cẩm Hà tổ chức nghiệm thu, bàn giao 3 nhà Đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, nhằm chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026).
Các hộ được bàn giao nhà gồm: ông Đào Khoảnh, Huỳnh Văn Huế và bà Trần Thị Hiền, cùng ở thôn Hội An. Mỗi hộ được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà mới.
Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ, các gia đình huy động sự đóng góp của người thân để hoàn thiện nhà ở khang trang, kiên cố, đảm bảo chỗ ở ổn định.
Được biết, trong đợt hỗ trợ nhà ở lần này, xã Sơn Cẩm Hà có 11 căn nhà được xây mới, sửa chữa, nâng cấp với tổng kinh phí 450 triệu đồng. Đến nay, toàn bộ số nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Kinh phí thực hiện được trích từ Quỹ Vì người nghèo của xã và nguồn hỗ trợ của Công ty TNHH Phan Ngọc Anh.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/xa-son-cam-ha-ban-giao-3-can-nha-dai-doan-ket-cho-ho-kho-khan-3358870.html