Chính quyền địa phương bàn giao nhà mới cho bà Trần Thị Hiền. Ảnh: HUỲNH THANH

Các hộ được bàn giao nhà gồm: ông Đào Khoảnh, Huỳnh Văn Huế và bà Trần Thị Hiền, cùng ở thôn Hội An. Mỗi hộ được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà mới.

Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ, các gia đình huy động sự đóng góp của người thân để hoàn thiện nhà ở khang trang, kiên cố, đảm bảo chỗ ở ổn định.

Đại diện chính quyền xã Sơn Cẩm Hà động viên, chúc mừng các gia đình có căn nhà mới. Ảnh: HUỲNH THANH

Được biết, trong đợt hỗ trợ nhà ở lần này, xã Sơn Cẩm Hà có 11 căn nhà được xây mới, sửa chữa, nâng cấp với tổng kinh phí 450 triệu đồng. Đến nay, toàn bộ số nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Kinh phí thực hiện được trích từ Quỹ Vì người nghèo của xã và nguồn hỗ trợ của Công ty TNHH Phan Ngọc Anh.