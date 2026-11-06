Xã Sóc Sơn trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11

Các đảng viên xã Sóc Sơn được tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng (Đảng ủy xã Sóc Sơn) đã công bố các quyết định trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11 cho 470 đảng viên thuộc Đảng bộ xã Sóc Sơn. Trong sáng 6-11, Đảng ủy xã tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 240 đảng viên.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến bền bỉ của mỗi đảng viên; đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân, gia đình và Đảng bộ xã Sóc Sơn nói chung.

Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn Bùi Bảo Tuấn phát biểu. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng uỷ xã Sóc Sơn Bùi Bảo Tuấn trân trọng chúc mừng các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, cống hiến của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự phát triển của Thủ đô.

Đồng chí Bùi Bảo Tuấn chúc các đảng viên lão thành luôn mạnh khỏe, trường thọ; mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy phẩm chất người đảng viên, quan tâm, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng bộ, chính quyền và địa phương ngày càng phát triển.

Thường trực Đảng ủy xã Sóc Sơn trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Nhân dịp này, Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn Bùi Bảo Tuấn đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, chi bộ và tổ dân phố tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt đời sống của các đảng viên lão thành cách mạng.

Trong không khí trang trọng và đầy ý nghĩa, đồng chí Trần Gia (Chi bộ thôn Đông), đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, đại diện các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 7-11 đã chia sẻ, bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Đảng bộ xã Sóc Sơn, đồng thời cho biết, sẽ tiếp tục gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào xây dựng và phát triển địa phương.

Lễ trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11 là dịp để Đảng bộ xã Sóc Sơn tri ân, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ đảng viên, đồng thời tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.