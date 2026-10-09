Xã Sóc Sơn trao 42 suất quà tặng cựu cán bộ lực lượng vũ trang Thủ đô

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô nói chung, lực lượng vũ trang xã Sóc Sơn nói riêng.

Những chiến công và sự cống hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô, đất nước.

Thường trực Đảng ủy xã Sóc Sơn trao tặng các phần quà tặng cựu cán bộ lực lượng vũ trang Thủ đô. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, lực lượng vũ trang xã Sóc Sơn tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, trung thành của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn Vương Nguyên Minh bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh, những cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Vương Nguyên Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành và lực lượng vũ trang xã tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn Vương Nguyên Minh phát biểu. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Trọng tâm là thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Ban Chỉ huy quân sự xã vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, xã Sóc Sơn đã trao 42 suất quà tặng các cán bộ quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn. Đây là hoạt động thể hiện tình cảm, sự trân trọng và lòng biết ơn đối với những đóng góp, cống hiến của các thế hệ cán bộ quân đội trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và Thủ đô.