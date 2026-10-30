Khu chợ trung tâm xã Sóc Sơn. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Theo Quyết định số 6518/QĐ-UBND, UBND xã Sóc Sơn tổ chức lại Ban Quản lý chợ loại II xã Sóc Sơn thành Ban Quản lý chợ xã Sóc Sơn. Ban là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND xã, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản giao dịch theo quy định của pháp luật; trụ sở tại số 46 đường Núi Đôi, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Ban Quản lý chợ xã Sóc Sơn có chức năng quản lý, khai thác và tổ chức các hoạt động tại các chợ được UBND xã giao quản lý; thực hiện quản lý cơ sở vật chất, sắp xếp ngành hàng, điểm kinh doanh, quản lý các khoản thu dịch vụ theo quy định. Đồng thời, phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ các hộ kinh doanh, người dân.

Cùng với Quyết định số 6518/QĐ-UBND, UBND xã Sóc Sơn cũng ban hành quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Ban Quản lý chợ xã Sóc Sơn. Theo đó, ông Nguyễn Văn Thành, nguyên Trưởng ban Quản lý chợ loại II xã Sóc Sơn, giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý chợ xã Sóc Sơn; thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1-11-2026.