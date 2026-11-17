Hỗ trợ thiết thực phụ nữ khởi nghiệp

Cửa hàng thực phẩm sạch của hộ gia đình chị Lê Thị Hương nằm giữa khu dân cư thôn Đan Tảo (xã Sóc Sơn). Dù chỉ mới đi vào hoạt động từ tháng 2-2026, nơi đây đã sớm trở thành địa điểm mua sắm quen thuộc được đông đảo người dân trong thôn lựa chọn.

Trước đó, thông qua Hội Phụ nữ xã Sóc Sơn, chị Hương được vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để làm vốn khởi nghiệp kinh doanh. Các cấp Hội cũng tư vấn, hỗ trợ gia đình chị thiết kế không gian trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm.

Hội Phụ nữ xã Sóc Sơn đã hỗ trợ nhiều hội viên khởi nghiệp thành công. Ảnh: Tùng Nguyễn

Tương tự chị Lê Thị Hương, cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm của chị Nguyễn Thị Dung ở thôn Xuân Dục (xã Sóc Sơn) cũng đang làm ăn khấm khá. Đây là cơ ngơi chị Dung có được nhờ nguồn vốn 100 triệu đồng ban đầu từ hỗ trợ của Hội Phụ nữ xã Sóc Sơn.

Cùng với chị Hương, chị Dung, tính riêng trong năm 2026, Hội Phụ nữ xã Sóc Sơn đã tư vấn, hướng dẫn, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố hỗ trợ nguồn vốn khởi nghiệp cho 7 trường hợp khác tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã.

Khảo sát kết quả hoạt động cho thấy, các mô hình khởi nghiệp của chị em phụ nữ đều đang vận hành hiệu quả, mang lại doanh thu khá và thu nhập nhập ổn định, giúp các hội viên phụ nữ tự chủ đời sống kinh tế và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.

Đổi mới phương thức kinh doanh

Không chỉ dừng ở việc hỗ trợ nguồn vốn và các điều kiện cần thiết để khởi nghiệp, Hội Phụ nữ xã Sóc Sơn còn thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực kinh doanh trong thời đại số, kỹ năng thương mại điện tử, livestream quảng bá sản phẩm nhằm đa dạng kênh phân phối, tiêu thụ sản phẩm, hoặc quảng bá dịch vụ.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Hội Phụ nữ xã Sóc Sơn đã tổ chức thành công 3 lớp tập huấn cho 120 người tham gia, với các nội dung về quản trị doanh nghiệp, pháp luật cho hộ kinh doanh và cá nhân hộ kinh doanh, kỹ năng bán hàng trên nền tảng TikTok.

Một phiên livestream quảng bá sản phẩm trên nền tảng số của Hội Phụ nữ xã Sóc Sơn. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Thông qua các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, tập huấn, các hội viên phụ nữ, đặc biệt là các hộ kinh doanh, đã có thêm những hiểu biết về thị trường, sự thay đổi trong thị hiếu tiêu dùng, những kiến thức hữu ích để đổi mới phương thức sản xuất - kinh doanh…

Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Sóc Sơn Phạm Thị Thanh cho biết, trên cơ sở Kế hoạch số 221/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội, địa phương đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 340/KH-UBND để triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” trên địa bàn xã.

Thời gian tới, tổ chức Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên về phát triển kinh tế tư nhân; khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, khuyến khích các hội viên phụ nữ khởi sự kinh doanh để tăng thu nhập và làm giàu chính đáng.

Thường xuyên rà soát nhu cầu khởi nghiệp của hội viên để tổng hợp, phân loại, xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp. Đẩy mạnh hoạt động tập huấn, tư vấn, hỗ trợ pháp lý và kết nối chính sách; từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững các mô hình do phụ nữ làm chủ.

Cùng với đó, Hội Phụ nữ xã Sóc Sơn sẽ tăng cường huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; khuyến khích xã hội hoá, sự đồng hành của doanh nghiệp, chuyên gia, tổ chức tín dụng trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Đồng thời, kịp thời biểu dương và nhân rộng các mô hình khởi nghiệp tiêu biểu trên địa bàn xã.

Cụ thể hoá Kế hoạch số 221/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội, xã Sóc Sơn đã xây dựng Kế hoạch số 340/KHH-UBND để triển khai thực hiện, phấn đấu trong giai đoạn 2026-2030, sẽ hỗ trợ tư vấn, kết nối nguồn vốn tín dụng ưu đãi, các quỹ khởi nghiệp cho ít nhất 120 phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp. Đến năm 2030, đạt 30% tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ hộ kinh doanh.