Xã Sóc Sơn thăm, tặng quà các cựu chiến binh tham gia giải phóng Thủ đô

Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn Bùi Bảo Tuấn thăm, tặng quà cựu chiến binh Nguyễn Văn Đáp. Ảnh: Tùng Nguyễn

Chiều 7-10, đoàn công tác do Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn Bùi Bảo Tuấn làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình Trung uý Nguyễn Văn Đáp, thôn Dược Thượng, và cựu chiến binh Ngô Dương Sơn, thôn Đông.

Trung uý Nguyễn Văn Đáp nhập ngũ năm 1950, chiến đấu tại đơn vị F312 và vinh dự được trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; trong khi cựu chiến binh Ngô Dương Sơn nhập ngũ năm 1947 và phục vụ chiến đấu tại đơn vị F308.

Tại các gia đình, Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn Bùi Bảo Tuấn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các cựu chiến binh; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Bùi Bảo Tuấn mong muốn gia đình các cựu chiến binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu noi gương các thế hệ đi trước, tích cực tham gia các phong trào, góp phần xây dựng xã Sóc Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn Phạm Quang Ngọc thăm, tặng quà cựu chiến binh. Ảnh: Tùng Nguyễn

Trước đó vào chiều 6-10, đoàn công tác do Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn Phạm Quang Ngọc làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cựu chiến binh Hà Trọng Lễ, thôn Lương Châu; cựu chiến binh Nguyễn Văn Nghị, thôn Xuân Dục, và cựu chiến binh Nguyễn Việt Hùng, thôn Vệ Linh.

Các cựu chiến binh đều là những người từng trực tiếp tham gia chiến đấu, cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong đó, cựu chiến binh Hà Trọng Lễ nhập ngũ tháng 7-1954, chiến đấu tại đơn vị F328 và vinh dự được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Nghị nhập ngũ tháng 1-1968, công tác tại Tiểu đoàn 6, Đoàn 222, Quân khu Việt Bắc. Cựu chiến binh Nguyễn Việt Hùng nhập ngũ năm 1953, chiến đấu tại đơn vị F312.

Hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô và 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị xã Sóc Sơn đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong các thế hệ hôm nay.