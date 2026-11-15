Xã Sóc Sơn: Sôi nổi các hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Thường trực Đảng ủy xã Sóc Sơn tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Ảnh: Ngô Khiêm.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư; đồng thời đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò chủ thể và sức mạnh của Nhân dân trong xây dựng quê hương.

Tại Ngày hội, các đại biểu và Nhân dân trên địa bàn xã đã cùng nhìn lại những kết quả nổi bật trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2026.

Xã Sóc Sơn trao tặng danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hoá năm 2026. Ảnh: Ngô Khiêm.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân, phong trào tiếp tục được triển khai sâu rộng, gắn với các hoạt động xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, phát huy tinh thần tương thân tương ái, xây dựng gia đình văn hóa và cộng đồng dân cư đoàn kết, nghĩa tình.

Nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực trong phong trào, dịp này, UBND xã Sóc Sơn đã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, hộ gia đình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2026.

Các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua được khen thưởng. Ảnh: Ngô Khiêm.

Đây là sự ghi nhận kịp thời đối với những nỗ lực, đóng góp thiết thực của các tập thể, gia đình và cá nhân, đồng thời góp phần nhân rộng những cách làm hay, những điển hình tiêu biểu trong cộng đồng dân cư.

Cũng tại chương trình, đại diện hộ gia đình được khen thưởng đã chia sẻ những kinh nghiệm, kết quả trong xây dựng gia đình văn hóa, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác trong mỗi gia đình, mỗi khu dân cư.

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ đa dạng được tổ chức tại Ngày hội. Ảnh: Ngô Khiêm.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc còn diễn ra phần liên hoan dân vũ với sự tham gia của 7 đơn vị trên địa bàn xã, mang đến không khí vui tươi, sôi nổi, thể hiện đời sống văn hóa tinh thần phong phú và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Sóc Sơn năm 2026 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, chung sức xây dựng xã Sóc Sơn ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Trước đó vào tối 14-11, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Sóc Sơn tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với chủ đề “Huyền tích tre ngà - Dấu thiêng Phù Đổng”. Ngày hội diễn ra trong hai ngày 14 và 15-11, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giao lưu cộng đồng. Thông qua Ngày hội, xã Sóc Sơn tiếp tục khơi dậy niềm tự hào về truyền thống quê hương, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần bảo tồn, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống và xây dựng Sóc Sơn ngày càng văn minh, giàu đẹp.